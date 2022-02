Vyhlásenie ukrajinského veľvyslanca neostalo bez odozvy: Kyjev žiada dovysvetlenie, jasné slová Ruska

Kremeľ je presvedčený, že oficiálne vzdanie sa zámeru Ukrajiny stať sa členom NATO by pomohlo "formulovať zmysluplnejšiu reakciu na obavy Ruska".

Vyjadrenie ukrajinského veľvyslanca, ktorý takúto možnosť pripustil, však podľa Kremľa "nemožno brať ako hotovú vec". Podľa agentúry Interfax to v pondelok vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Dodal, že Rusko zaznamenalo aj to, že Kyjev požiadal svojho veľvyslanca o dovysvetlenie jeho slov, preto "je nepravdepodobné, že (vyhlásenie veľvyslanca) možno vnímať ako hotovú vec". Peskov pripomenul, že "v ústave krajiny (Ukrajiny) sú uvedené úplne iné ciele".

Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko pred tým v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC pripustil, že Ukrajina by sa mohla vzdať snáh o vstup do NATO, ak by to pomohlo vyhnúť sa vojne s Ruskom.

Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve označilo Prystajkove slová za vytrhnuté z kontextu. Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Sergij Nykyforov, sa domnieva, že veľvyslanec Prystajko by mal vysvetliť svoj výrok. Nykyforov zároveň deklaroval, že "severoatlantický a proeurópsky kurz zostáva absolútnou prioritou" Ukrajiny.

Situáciu v súvislosti s Ukrajinou komentoval v pondelok aj predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Oleg Postnikov. V reakcii na výzvy Kyjeva a Západu na deeskaláciu napätia vyhlásil, že "Rusko nemá na Ukrajine čo deeskalovať", ale "mal by to urobiť Západ nabádaním Kyjeva, aby implementoval minské dohody" o urovnaní v Donbase.