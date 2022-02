Pán Dokonalý?! Mamička ho spoznala cez Tinder: Obdivuhodné, čo pre ňu spravil po štyroch rande!

Príbeh, aký sa v dnešnej dobe len tak nevidí. Mladá austrálska mamička a jej priateľ vyvolali na sociálnych sieťach priam šialenstvo.

Ako informuje Daily Mail, Alyssa Jane z Queenslandu spoznala Maxa cez Tinder. Slovo dalo slovu a z dvojice sa po štyroch rande vykľul zaľúbený pár. Nič na tom nemenil fakt, že Alyssa mala krátko pred pôrodom.Kto by si myslel, že sa 25-ročný mladík role nevlastného otca zľakne, je na veľkom omyle.

Alyssa svoj príbeh vyrozprávala na sociálnej sieti TikTok. Vtedy 20-ročná čerstvá mamička vysvetlila, že mala Maxa vyzdvihnúť z letiska po pracovnej ceste, keď jej praskla plodová voda. O celej situácii informovala svoju novú lásku s tým, že si bude musieť nájsť iný odvoz, keďže ona je už v nemocnici. „Okamžite povedal, že keď sa vráti domov, ide za mnou, len sa vybalí a príde ma navštíviť,“ nechala sa počuť Alyssa a príjemne prekvapila aj ďalšími slovami.

„Moja mama bola náhodou preč na dovolenke, a tak Max zostal so mnou celý týždeň, keď som mala kontrakcie, a vždy, keď som si myslela, že mám pôrod, priviedol ma do nemocnice a odviezol ma späť domov – zobral si celý týždeň voľno, aby mohol zostať so mnou,“ uviedla.





Pri pôrode, pri ktorom museli Alysse vykonať cisársky rez, však jej mama prítomná bola, zatiaľ čo Max čakal na chodbe. Podľa jeho vlastných slov to boli „najstresujúcejšie okamihy života.“ Max si potom vzal týždeň voľna, aby mohol byť po jej boku na popôrodnom oddelení. „Zakaždým, keď sme išli na JIS, sestry si mysleli, že je to otec, on sám nikdy nepovedal inak,“ prezradila mamička Ollieho, ktorá na svojho partnera nešetrila chválou.

Keď prišli z nemocnice domov, pomáhal jej s mnohými vecami a učil sa spolu s ňou, ako sa starať o nový život. „Mala som 19, keď sa mi narodilo dieťa, nevedela som, čo ma čaká, no Max zostal so mnou a učil sa so mnou. Keď som sa učila meniť plienky, on tiež,“ opisuje hrdo.

Video mladej mamičky sa na sociálnej sieti stalo hitom, pribúdali milióny videní a obrovské množstvo pozitívnych komentárov. Používatelia zostali ohromení najmä Maxovým odhodlaním a podporou. „Môžeme sa všetci podeliť o Maxa?! Toto je len to najsladšie! Dúfam, že sa za tohto muža raz vydáš!“ znel jeden z komentárov a pridali sa aj ďalší: „Dievčatá nikdy nečakajú nič menej. Nájdite si aj vy Maxa!,“ „Nazvali ho tak aj sestry, určite je to otec,“ napísal tretí.