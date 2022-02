Ukrutná bolesť a pocit, akoby ho upaľovali zaživa: Tínedžer si prechádza peklom, zúfalo potrebuje špeciálnu liečbu

Zúfalo potrebuje špecializovanú liečbu v USA. Aj malé zranenie spôsobuje, že tínedžer sa cíti, akoby ho upaľovali zaživa.

19-ročnému Jackovi Puttockovi diagnostikovali komplexný regionálny bolestivý syndróm (KRPS), ktorý sa môže vyskytnúť pri tých najmenších zraneniach. Podľa McGill Pain Index (rebríček bolesti, pozn. red.) bol tento stav zaradený na číslo 42, pričom pôrod alebo amputácia prsta na ruke alebo nohe sú na 40. mieste.

O zdravotných problémoch tínedžera z anglického mestečka Hitchin, píše portál LadBible. Jack si raz poranil zápästie o kovovú platňu, po čom mu zostala opuchlina veľká ako vajce. Neprikladal tomu veľkú pozornosť a pokračoval v každodennej rutine, až kým bolesť nenarástla do rozmerov, ktoré ešte nezažil. Opuch napokon ustúpil, ale to, čo mu zostalo, bolo oveľa horšie. Okrem neznesiteľnej bolesti mal jeho stav za následok týždenné záchvaty (ktoré prestali v decembri 2019), zvracanie a výkyvy na váhe.

Podľa Jacka je ťažké niekomu vysvetliť, aké to je. Prirovnáva to k situácii, keď sa celý polejete vriacou vodou, no intenzívnejšie. "Väčšina hovorí, že je to ako upálenie zaživa, čo je pre mnohých ľudí ťažko pochopiteľné. Je to hrozné. Pred tou bolesťou nemôžete uniknúť," porozprával nešťastný mladík. "Všetko neuveriteľne dobre maskujem, keby sa na mňa niekto pozrel, myslel by si, že je všetko v poriadku – ale v skutočnosti sa môj život neustále rozpadá," povedal a dodal, že len jeho blízki pochopili, ako veľmi ho choroba ovplyvňuje.

Napriek tomu, že Jack žije v neustálych bolestiach a musel prestať robiť činnosti, ktoré miloval, bojuje ďalej. Keďže nemôže mať klasickú brigádu, založil si vlastnú živnosť. Mladík sa venuje programovaniu a zarába si ako front-end webový vývojár na voľnej nohe. Napriek náročnej diagnóze sa snaží zostať pozitívny, "Keby sa ma niekto opýtal, či by som zmenil posledné tri roky, povedal by som mu nie. Ľudia môžu byť prekvapení, ale tento stav ma naučil veci o mojom tele, ktoré sa väčšina ľudí nenaučí za celý život. Posilnil ma fyzicky aj emocionálne," priznal prekvapivo.

Vysokoškolský študent chce podstúpiť liečbu chronického ochorenia v USA, ktorá mu má zmeniť život. Na to, aby sa mohol dostať na kliniku Spero vo Fayetteville však musí získať dostatok financií a tak rozbehol internetovú zbierku.