Natasha (27) sa približuje k svojmu snu: Chce mať najväčší zadok na svete! Hľadanie lásky je pre ňu náročné

Žena, ktorá minula 150 000 dolárov v snahe mať najväčší zadok na svete, hovorí, že má problém nájsť lásku pre svoj „extrémny“ vzhľad.

Natasha Crown (27), pôvodom zo Srbska, mala len 20 rokov, keď si dala vôbec prvýkrát zdvihnúť zadok. Neskôr sa k tomu pridali štyri ďalšie zákroky, ktoré zdvihli jej zadok do neuveriteľných rozmerov. Natasha verí, že pokiaľ ide o jej pozadie, tak „čím väčšie, tým lepšie“.

Ako píše portál LADbible, jej sen mať najväčší zadok na svete spôsobil, že jej milostný život ustúpil do úzadia.

V rozhovore pre Hooked on the Look Natasha prezradila, že jej „extrémne“ telo jej môže sťažiť hľadanie lásky a už sedem rokov je pre to slobodná.„Môj posledný vzťah bol pred siedmimi rokmi. Som dosť extrémna, takže si myslím, že sa ma ľudia boja,“ tvrdí Natasha.

Svojho cieľa sa ale aj napriek tomu nevzdáva. „Budem mať najväčšiu prdel ​​na svete – to je môj cieľ a dosiahnem ho. Keď som mala 20 rokov, bola som na prvej operácii, išlo o brazílsky zdvih zadku. Môj posledný brazílsky zdvih zadku som absolvovala pred mesiacom a bol to piaty. A čoskoro budem mať šiesty," povedala odhodlane.

Brazílsky lifting zadku spočíva v tom, že chirurg odstráni tuk z jednej časti tela a napumpuje ho a vytvaruje ho do zadku.