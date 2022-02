Nemecký kancelár sa má stretnúť s Putinom: Nesľubuje si však veľa, k riešeniu krízy nedôjde

Nemecký kancelár Olaf Scholz nečaká od svojho utorkového rokovania v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prielom v riešení ukrajinskej krízy, ale lepšie pochopenie ruských postojov.

S odvolaním sa na vládne zdroje to v nedeľu napísala agentúra Reuters. Tá tiež uviedla, že Scholz je proti takzvanej finlandizácii Ukrajiny, čo by pre Kyjev znamenalo prísnu neutralitu. Scholz navštívi Moskvu v utorok, kde chce podľa informácií Reuters lepšie pochopiť ruské obavy a ciele. Chce tiež Putinovi osobne oznámiť, že rozmiestňovanie ruských vojakov na rusko-ukrajinskej a bielorusko-ukrajinskej hranici je vnímané ako hrozba.

Rusko prítomnosť vojakov vysvetľuje cvičením a odmieta tvrdenia Západu, že by to bola príprava na inváziu. Scholz v posledných dňoch opakovane vyhlasuje, že situácia je vážna a že cieľom Európy je zabrániť vojne. Západ Rusku ponúka diplomatické rokovania a zároveň hrozí tvrdými sankciami, pokiaľ Moskva na Ukrajinu zaútočí. Kancelár svoju cestu do Moskvy nevníma ako poslednú možnosť predísť vojne, ale ako súčasť širšej snahy nájsť riešenie krízy.

Pred utorkovou cestou do Moskvy navštívi v pondelok kancelár Kyjev, kde chce podľa informácií Reuters rokovať o ekonomickej stabilizácii krajiny. Nechce navrhovať moratórium na možný vstup Ukrajiny do NATO a je tiež proti finlandizácii krajiny.

Tento termín vychádza zo vzťahu Fínska k Sovietskemu zväzu po druhej svetovej vojne. Fínsko si vďaka tomu zachovalo nezávislosť, muselo ale vo svojej zahraničnej politike brať ohlady na Sovietsky zväz. Fínsko sa tak okrem iného nezúčastnilo Marshallovho plánu, čo bol americký program povojnovej obnovy Európy, a zaviazalo sa nevstúpiť do NATO.