Nepomohla silná búrka ani populárna pieseň Macarena: Demonštrácie proti covidu prebiehajú už šiesty deň

Búrka ani hudba Barryho Manilowa však nerozohnali demonštrantov, ktorí sa utáborili pred parlamentom v metropole Wellington na protest proti pandemickým obmedzeniam a očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, informovala agentúra AFP. Patová situáciu trvá vo Wellingtone už šiesty deň. Kolóna kamiónov a karavanov zablokovala v utorok ulice neďaleko parlamentu v rámci protestu, ktorý sa inšpiroval podobnou demonštráciou v Kanade.

Polícia vo štvrtok zakročila voči demonštrantov, ktorí sa utáborili pred parlamentom a zatkla 122 ľudí. Odvtedy policajti upustili od zatýkania a úrady sa pokúsili provizórnu "osadu" zmáčať vodou. Výsledkom tejto snahy bolo podľa AFP iba to, že sa upravené trávniky pred budovami parlamentu zmenili na bahnistú plochu ešte predtým, ako mesto zasiahol cyklón Dovi.

NEW ZEALAND - outside Parliament and demanding the end to mandates, vaccine passports and QR code permissions.



Sick of being called racist, stupid and unworthy, workers all over the world are rising.



And it’s glorious 🔥#Tyranny #FreedomConvoy pic.twitter.com/flRcRKr23K