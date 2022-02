Spravodajské weby šíria znepokojivé správy: Je toto dátum ruskej invázie na Ukrajinu?!

Ruská invázia na Ukrajinu by mohla začať v stredu 16. februára. Uviedol to vo svojej správe server Politico s odvolaním sa na tri oficiálne zdroje z Washingtonu a Európy.

Spolupracovníci amerického prezidenta Joea Bidena verejne konkrétny dátum potvrdiť nechceli, iba uviedli, že v rozpore s predchádzajúcimi verejnými špekuláciami a očakávaniami by invázia mohla začať pred koncom olympijských hier v Pekingu 20. februára. Moskva popiera, že by mala v pláne na Ukrajinu zaútočiť.

Podobne sa vyjadrujú aj niektoré ďalšie spravodajské servery. The Wall Steet Journal napísal, že USA oznámili spojencom, že Rusko by mohlo zaútočiť v stredu, aj keď bezpečnostný poradca Jake Sullivan povedal iba to, že invázia by mohla začať ešte v čase konania zimných olympijských hier v Pekingu. Do piatku sa mnohí americkí predstavitelia a externí analytici domnievali, že ak by ruský prezident Vladimir Putin inváziu nariadil, mohol by počkať až po ukončení hier z úcty k čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Informáciu o strede ako možnom dni zahájenia ruskej invázie na Ukrajinu zverejnil s odvolaním sa na svoje zdroje aj nemecký časopis Der Spiegel. Podľa neho boli informácie, ktoré Američania spojencom z NATO poskytli v piatok, veľmi detailné a podložené mnohými zdrojmi. "Podľa znalcov je však možné, že USA zámerne vypúšťajú informácie, aby ruské útočné plány torpédovali," uviedol Der Spiegel.

Podľa úradníkov a diplomatov, na ktorých sa odvoláva Politico, Sullivanove verejné komentáre sú rozvážnejšie ako dôverné informácie poskytnuté diplomatom. V nich USA uvádzajú budúcu stredu ako možný začiatok invázie a varovali, že predtým alebo v rovnakom čase sa dajú očakávať aj kybernetické útoky.

Americký minister zahraničia Antony Blinken dnes uviedol, že k invázii by mohlo dôjsť "kedykoľvek". Zdôraznil ale, že USA nevedia, či sa prezident Vladimir Putin už rozhodol. "Ale vieme, že je schopný konať veľmi rýchlo," dodal Blinken. Ruská diplomacia odmieta americké varovania pred možnou inváziou ako "hystériu" a "dezinformácie".