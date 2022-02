IT fanatik v roku 2012 predpovedal budúcnosť: Neuveriteľné, ako sa mu to naplnilo!

IT fanatik v roku 2012 predpovedal, ako bude vyzerať svet technológií o desaťročie neskôr. Toto snáď ani nie je možné!

Ako uvádza portál The Sun, milovník informačných technológií Tom Scott zdieľal svoje myšlienky o tom, ako bude v roku 2022 vyzerať svet, na svojom kanáli na YouTube ešte v roku 2012. A odvtedy, samozrejme, vývoj pozorne sleduje. YouTuber predpovedal, že okraje na obrazovkách telefónov Apple sa zmenšia a že technologická spoločnosť v nasledujúcom desaťročí zmení písmo. Tiež správne odhadol, že 5G bude „prikrývkou krajiny“ pre prístup na internet. Pripustil však, že to nebolo až také ťažké uhádnuť.

IT fanatik, ktorý má takmer 5 miliónov odberateľov, predpokladal, že Apple prinesie headset vybavený kamerami a mikrofónmi, ktoré budú neustále zaznamenávať naše životy. „Ľuďom sa zatiaľ nepáči myšlienka všetko si ukladať a zdieľať svoje informácie s korporáciami,“ priznal.

Tom Scott tiež povedal, že jednou z vecí, ktorú si v čase zdieľania videa nevšimol v oblasti technologických trendov, bol pomalý úpadok „blogovania“. Koncom 21. storočia sa pre ľudí stalo populárnym zakladanie vlastných blogov, čo boli fóra na písanie nápadov a šírenie informácií online. V polovici roku 2010 to však predbehol Twitter, kde používatelia mohli zdieľať svoje myšlienky kliknutím na jediné tlačidlo, a to všetko na jednom mieste. Scott však tvrdí, že podobnú budúcnosť čakajú aj dlhšie videá, ktoré nahradí krátky obsah na platformách ako je YouTube. „Myslím si, že krátke video urobí s YouTube to, čo Twitter urobil s blogmi. Ľudia budú stále vytvárať videoobsah v dlhej forme. Stále sa naň bude odkazovať a bude sa naň pozerať, no krátka forma je oveľa jednoduchšia a bude jej oveľa viac,“ vysvetlil.

IT fanatik predpovedá, že „doby boomu“ pre platformy ako YouTube sa skončia v roku 2032. A Google sa môže dokonca rozhodnúť systém úplne vypnúť.