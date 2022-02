Dievčatko s Downovým syndrómom čelilo odmietaniu spolužiakov: Do školy ho odprevadil samotný prezident

Severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski žne pochvaly od časti verejnosti za to, že odprevadil do školy dievča s Downovým syndrómom, ktoré zápasí s odmietavým správaním spolužiakov.

Napísala to vo štvrtok stanica N1 s odvolaním sa na miestne médiá. O prípade jedenásťročnej Ambly Ademiovej sa verejnosť dozvedela minulý týždeň, keď rodičia žiakov z jej školy v meste Gostivar na západe krajiny pristúpili k bojkotu výučby. Uvádzali, že Ambla je voči spolužiakom agresívna, a založili petíciu za jej vylúčenie zo školy. Riaditeľ v snahe problém riešiť nechal dievča rotovať medzi paralelnými triedami tak, aby nikdy nebola v tej istej učebni.

Amblin otec tvrdí, že jeho dcéra v skutočnosti čelí diskriminácii zo strany ostatných detí, ktoré sa jej stránia. Práve kvôli tomu sa do sporu vložil Pendarovski, ktorý Amblu demonštratívne odprevadil do školy. "Sme rovnoprávni na papieri, ale v reálnom živote to tak niekedy nie je," povedal Pendarovski s tým, že svojím gestom chcel ukázať Ambliným spolužiakom, že je jedna z nich. Chce tiež, aby sa naučili vnímať, že existujú deti so zvláštnymi potrebami. Navštívil aj Amblinu rodinu, s ktorou hovoril o každodenných problémoch.