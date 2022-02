Jednoduchý test odhalí, či máte vyššie riziko rozvoja demencie: Stačí vyskúšať len jednu vec!

Máte problém otvoriť zaváraninu, alebo održať v ruke tašku s nákupom? Ochorenie, ktoré okráda o pamäť, postihuje 50 miliónov ľudí na celom svete. Reč je o demencii, ktorá sa síce nedá liečiť, ale oddialenie jej nástupu o päť rokov by potenciálne znížilo počet úmrtí na polovicu.

Ako uvádza portál The Sun, existuje jednoduchý test, ktorý odhalí, či máte vyššie riziko rozvoja demencie. Ide o test stisku ruky, ktorý si môžete urobiť v pohodlí domova. Výskumníci pod vedením Univerzity v Bristole analyzovali údaje od viac ako 180 000 ľudí v priemere vo veku 60 rokov, ktorí boli sledovaní niekoľko rokov. Skombinovali zistenia 16 štúdií, ktoré skúmali vzťah medzi silou úchopu v rukách a rizikom zlých kognitívnych výsledkov.

„Naše výsledky ukázali, že ľudia s väčšou silou v úchope mali nižšie riziko rozvoja kognitívnej poruchy, demencie a Alzheimerovej choroby v porovnaní s osobami, ktoré malú slabšiu silu v rukách. Riziko kognitívnej poruchy bolo nižšie o 42 %, v prípade demencie o 27 % a o 32 % nižšie v prípade Alzheimerovej choroby,“ vysvetľuje vedúci výskumník doktor Setor K Kunutsor.

Výskumníci sa domnievajú, že strata kostrového svalstva je spojená so zápalom, ktorý môže byť základnou príčinou demencie. Slabá sila stisku ruky je tiež znakom krehkosti, ktorá je zvyčajne spojená s vyššou pravdepodobnosťou chronických chorôb, ako je demencia a srdcové choroby. Je tiež možné, že samotná demencia spôsobuje nižšiu silu úchopu, aj keď zatiaľ nie sú viditeľné žiadne známky.

Sila úchopu sa dá odmerať rôznymi nástrojmi alebo metódami. Lekári zvyčajne merajú silu úchopu pomocou ručného dynamometra. Pri tomto zariadení pacienti musia stlačiť zariadenie celou svojou silou a zvyčajne sa to opakuje trikrát každou rukou. Potom sa vypočíta priemerné skóre pomocou meraní z oboch rúk. Muži zvyčajne dosiahnu hodnotu 105 a viac, zatiaľ čo ženy približne 57.

V domácom prostredí môžeme použiť aj klasickú váhu. Jednoducho podržte váhu na oboch stranách, palce majte na vrchu váhy a silno stlačte. Všimnite si, na akú hodnotu sa ciferník vyšplhá. Najlepší spôsob, ako si udržať silu úchopu, je pravidelne precvičovať svaly paží a rúk. Nezabúdajte však na to, že ak máte podozrenie na akýkoľvek zdravotný problém, mali by ste ho konzultovať so svojím lekárom.