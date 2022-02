Vyhrala 150-tisíc, zruinovalo jej to svet: Bol to najhorší deň jej života

Gamblerka vyhrala šialené peniaze, avšak ak by vám napadlo, že sa tešila, ste na omyle. Podľa nej to bol jej najhorší deň v živote.

Ako uvádza portál Daily Mirror, 48-ročná Lisa Walkerová z Essexu priznáva, že jej závislosť začala po výhre na pokrovom turnaji. Netrvalo to dlho a Lisa zbankrotovala, prišla o rodinný dom a zázemie. Lisa sa prvýkrát zoznámila s hazardnými hrami, keď jej otec a starý otec spolu hrali karty, avšak v tom čase nebola ochotná staviť v prepočte viac ako niekoľko desiatok centov. Ešte ako dieťa si pamätá, že ju veľmi tešilo, keď vyhrala čo i len jednu libru, čo je 1,20 eur. Avšak akonáhle dovŕšila 18 rokov, mohla legálne vstupovať do kasína a čoraz častejšie tam aj chodila. Jej závislosť deň čo deň narastala.

Lise sa však v roku 2001 stalo niečo, čo by pre niekoho mohlo byť spasenie, pre ňu však išlo o nočnú moru. V tom čase mala 29 rokov, keď vyhrala jackpot v hodnote šialených 127-tisíc libier, čo je v prepočte 151-tisíc eur. Lisa však hovorí o „najhoršom dni v jej živote“.

„To, čo mal byť najlepší deň v mojom živote, asi pred 20 rokmi, viedlo k ceste zúfalstva, beznádeje a strašnej, strašnej závislosti na hazardných hrách. Aj keby som tú noc vyhrala 1 milión libier, nezáležalo by na tom, pretože tak či onak by sa každá jedna libra vrátila späť do hazardu,“ priznáva Lisa, ktorá odhaduje, že za posledné dve desaťročia utratila až pol milióna.