Dievčina podozrievala partnera z nevery, rozhodla sa presliediť jeho mobil: Čo zistila, ju odrovnalo viac ako nádejná milenka

Odhalenie, po ktorom zostala v poriadnych rozpakoch! Američanka Tori zistila, že jej partner poslal správy 85 ženám. Ak by už to nebolo dôvodom rozísť sa, urobila by to pre fakt, ktorý ju dorazil následne.

Ani jedna z rekordných 85 žien nebola v pokušení ukradnúť jej chlapa. Tori o tom zverejnila video na svojom TikToku self.timer.tori a zakrátko malo vyše 900 000 videní. „Čo je trápnejšie a srdcervúcejšie, ako prehľadať telefón vášho chlapa, aby ste zistili, že vás podvádza? Prehľadať telefón vášho chlapa, aby ste zistili, že vás nemôže podvádzať. Prehľadať telefón svojho chlapa, aby som zistila, že sa ma snaží podviesť a aktívne sa mu nedarí, je hanba. Hanba, ktorú by som neželala ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi," hovorí vo videu Tori. Telefón partnera si začala všímať po tom, čo sa začal správať podozrivo a zistila, že si vytvoril účet na zozname Tinder. Keď išla teda presliediť jeho telefón, zistila, že jej vtedajší priateľ poslal správu 85 ženám, ktoré hľadali zhodu. Ani jedna z nich však nemala záujem o jej partnera, čo bol pre Tori obrovský budíček, píše portál The Sun. Rozpaky z toho, že nikto nechce jej priateľa, ju prinútili rozísť sa s ním, nie fakt, že sa ju snažil podvádzať. Žiaľ, veľa žien v komentároch uviedlo, že podobné situácie prežili so svojimi bývalými partnermi tiež.