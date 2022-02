Srdcervúci prípad z malebnej oblasti Talianska: Starenku našli mŕtvu v kuchyni, zarazí vás, ako dlho nikomu nechýbala

Sedemdesiatročnú Talianku Marinelle Berett nikto nehľadal neuveriteľné dva roky! Že niečo nie je v poriadku napovedala až dlho neudržiavaná záhrada.

Ako informuje portál novinky.cz, po dvoch rokoch vstúpili do jej domu hasiči, ktorí objavili v kuchyni jej mŕtve telo. Malo tam byť približne od roku 2019. Seniorka žila sama v dome so záhradou v dedine Prestina neďaleko jazera Como. Neudržiavaná záhrada a vysoké stromy, pri ktorých hrozilo, že sa vplyvom počasia vyvrátia, donútili políciu konať, píšu novinky.cz.

Seniorka neotvárala, preto na miesto privolali hasičov. V dome však našli iba telo v pokročilom stupni rozkladu. Hovorkyňa miestnej radnice uviedla, že príčina úmrtia ženy zatiaľ nie je známa. Neprihlásili sa ani žiadni príbuzní a cudzie zavinenie polícia vylúčila. Prečo ju však nehľadali susedia? Podľa informácií sa mali domnievať, že sa presťahovala kvôli pandémii na vidiek.

Prípad zarmútil aj miestneho starostu, ktorý sa podľa CNN rozhodol pozvať na pohreb obyvateľov, nakoľko nemá známych. „Vyzerá to, že táto žena nemala žiadnych príbuzných ani priateľov, tak by sme sa na jej poslednom rozlúčení mohli príbuznými stať my všetci“ cituje starostu a CNN český portál.

Como,70enne trovata morta in casa dopo anni:Il cadavere,su una sedia della cucina.Di Marinella

Beretta,non si sapeva più nulla da settembre 2019 Nessun parente la cercava,neppure chi ha acquistato la casa,con l’usofrutto.Arrivano i vdf per gli alberi a rischio e fanno la scoperta pic.twitter.com/hCuxnz6wE3 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 7, 2022

Nad smrťou ženy vyjadrila ľútosť aj talianska ministerka pre rodinu Elena Bonetti. „To, čo sa jej stalo, ťaží svedomia nás všetkých. Našou povinnosťou je spomenúť si na jej život. Nikto by nemal byť sám,“ uviedla.