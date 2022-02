Blíži sa najhoršie? Blinken varuje: Ruská invázia sa môže začať kedykoľvek, aj počas olympijských hier

Americký minister zahraničný vecí Antony Blinken v piatok uviedol, že Rusko zoskupuje v blízkosti ukrajinských hraníc stále viac vojakov, a varoval, že invázia sa môže začať kedykoľvek, aj počas konania olympijských hier. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

"Nachádzame sa v (časovom) okne, keď invázia môže kedykoľvek začať, a aby bolo jasné, môže to byť aj počas olympijských hier," uviedol Blinken, ktorý tak zamietol tvrdenie, že Rusko počká s inváziou do konca olympijských hier, ktoré sa do 20. februára konajú v Pekingu, aby sa vyhlo prehrešku voči svojmu spojencovi, Číne.

"Jednoducho povedané, naďalej vidíme veľmi znepokojujúce náznaky ruskej eskalácie," uviedol Blinken po stretnutí so svojimi náprotivkami z Austrálie, Indie a Japonska v austrálskom meste Melbourne.

Šéf americkej diplomacie naďalej trvá na tom, že Spojené štáty "výrazne preferujú vyriešenie rozdielov" medzi Ruskom a USA "prostredníctvom diplomacie". "Zároveň sme sa však veľmi jasne vyjadrili pri budovaní odstrašovania a obrany, ako aj pri tom, že Rusko bude čeliť vážnym následkom, ak si vyberie cestu obnovenia agresie," uviedol Blinken.

Rovnako ako americký prezident Joe Biden aj Blinken vyzval amerických občanov, aby okamžite opustili Ukrajinu, čo je podľa AFP ďalším znakom toho, že vojna sa môže blížiť. "Máme dočinenie s jednou z najväčších armád na svete. Toto je veľmi rozdielna situácia a veci sa môžu zvrhnúť veľmi rýchlo," uviedol šéf americkej diplomacie.

Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a naopak, žiada od Západu bezpečnostné záruky