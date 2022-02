Matka varuje všetkých rodičov! Obyčajný bozk rozpútal peklo: Jej dieťatko sa zvíjalo v agónii

Matka zdieľala na sociálnej sieti srdcervúce fotky svojho dieťaťa. Za všetko môže nevinný bozk.

Obrovský strach o dcéru! Presne tým si prešla Leah Green, ktorá na sociálnej sieti varuje všetkých rodičov, aby si dávali pozor na jednu na pohľad banálnu vec. Leah zverejnila na instagrame fotky, na ktorých je jej dcérka posiata pľuzgiermi a oparmi. Čo sa to drobčekovi stalo?

Matka vysvetľuje, že jej 21-mesačné dieťa na pery pobozkal dospelý človek, no stalo sa niečo, čo nik ani len vo sne neočakával. Tento človek totiž na anjelika bozkom preniesol vírus a dievčatku sa rozšírili nebezpečné opary až dovnútra ústnej dutiny a na jazyk. "Počúvajte a učte sa z mojej skúsenosti. Toto je odpoveď na otázku, prečo nebozkávať malé deti, najmä, keď nie sú vaše!" odkazuje rozčúlená žena. Na začiatku malo dievčatko na perách len dve bodky, potom jej však teplota vyskočila na 39 stupňov. "V priebehu niekoľkých hodín sa jej tie bodky rozšírili po celej tvári až do úst, kde sa jej hnisavé pľuzgiere dostali až pod zuby," popísala pre britský denník The Sun utrpenie, ktorým si jej dieťa muselo prejsť. Nemohlo poriadne ani piť a jesť, čoho dôsledkom bol aj rapídny úbytok na váhe.

Ubolenému dievčatku lekár rozšírený opar vyčistil a muselo si prejsť ešte bolestivú cestu, kým sa mu to celé zahojilo. Matka preto opakovane apeluje na rodičov, aby nedovolili, aby im hocikto bozkával deti.