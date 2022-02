Američania majú bezodkladne opustiť Ukrajinu! Rázna výzva USA: Strach pred útokom?

Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo amerických občanov, aby bezodkladne opustili Ukrajinu a do krajiny necestovali.

Diplomacia argumentuje zvýšenou hrozbou ruského vojenského zásahu a ochorením covid-19, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva.

Medzi Moskvou a Západom v posledných týždňoch narastá napätie kvôli hromadeniu ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach. Rusko odmieta, že by sa chystalo susednej krajine napadnúť.

Ministerstvo zahraničných vecí USA vo štvrtok apelovalo na Američanov, aby na Ukrajinu necestovali, a ak sa tam nachádzajú, aby ihneď odišli. Okrem hrozby zo strany Ruska argumentovalo i pandemickou situáciou. Upozornilo tiež, že Spojené štáty "nebudú vedieť evakuovať amerických občanov v prípade ruskej vojenskej operácie kdekoľvek na Ukrajine". Rezort diplomacie varoval, že "vážne zasiahnuté" by boli v takejto situácii bežné konzulárne služby, vrátane pomoci ľuďom, ktorí sa usilujú dostať sa z krajiny.

Na okamžitý odchod z východoeurópskej krajiny Američanmi v rozhovore so stanicou NBC vyzval aj americký prezident Joe Biden. "Môže sa to rýchlo zvrtnúť," uviedol štátnik k súčasnej bezpečnostnej kríze. "Americkí občania by mali odísť okamžite," uviedol Biden v rozhovore pre televíznu stanicu NBC News. "Nie je to tak, že by sme mali dočinenia s teroristickou organizáciou. Máme dočinenia s jednou z najväčších armád na svete," povedal narážajúc na koncentráciu tisícok ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny. "Je to veľmi odlišná situácia a veci sa môžu rýchlo zvrtnúť," poznamenal šéf Bieleho domu.

Na otázku moderátora Lestera Holta, čo by ho podnietilo k vyslaniu vojakov na záchranu Američanov utekajúcich z Ukrajiny, Biden odpovedal odmietavo s tým, že ak by na seba Američania a Rusi začali strieľať, znamenalo by to svetovú vojnu.

Biden konštatoval, že ak by ruský prezident Vladimir Putin nemal dosť rozumu a vstúpil by na Ukrajinu, na druhej strane by mal podľa neho dostatok rozumu na to, aby neurobil nič, čo by negatívne zasiahlo občanov USA.

Spojené štáty už na konci januára nariadili rodinám zamestnancov amerického veľvyslanectva na Ukrajine, aby krajinu kvôli hroziacej ruskej invázii opustili. Svojich pracovníkov z veľvyslanectva stiahla aj Kanada a Británia. Česko pokyn na evakuáciu personálu zastupiteľských úradov na Ukrajine zatiaľ nevydalo. Minister zahraničia Jan Lipavský však Čechov vyzval, aby do oblastí na východe a severe Ukrajiny hraničiacich s Ruskom necestovali.

Rusko na svojom území pri ukrajinských hraniciach zhromaždilo zhruba 100.000 vojakov a ďalších vyslalo do Bieloruska, kde dnes začalo spoločné cvičenie. Západné krajiny už niekoľko týždňov upozorňujú na možnú ruskú inváziu susednej krajiny. Moskva podobné obvinenia odmieta. Tvrdia tiež, že sa ruskí vojaci po desaťdňovom cvičení v Bielorusku vrátia späť do Ruska.