Absurdnosť, ktorej nebudete chcieť veriť! Tehotná žena vyhľadala liečiteľa: Šialené pokračovanie

Šialené! Pakistanská polícia hľadá ľudového liečiteľa, ktorý v rámci rituálu zatĺkol tehotnej žene do hlavy klinec!

Žena si chcela zaistiť, že porodí chlapca. Mala totiž už tri dievčatá a manžel sa jej vyhrážal, že ju opustí, ak to opäť bude dievča. Preto zašla za liečiteľom, ktorého jej poradila susedka. Ten vyhlásil, že zaručeným spôsobom na to je zatĺcť klinec do lebky.

Žena po „procedúre“ ostala pri vedomí, ale mala neznesiteľné bolesti. Klinec sa pokúsila sama vytiahnuť kliešťami, ale neúspešne. Preto musela ísť do nemocnice, kde ju trápenia zbavili. Najprv lekárom tvrdila, že si to spôsobila sama, ale potom vyšla s pravdou von. Keď sa röntgenový obrázok klinca v jej hlave objavil na internete, polícia spustila vyšetrovanie.