Stoltenberg a Johnson sa zhodli v jednom: NATO je ochotné rokovať s Ruskom

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a britský premiér Boris Johnson sa vo štvrtok v Bruseli zhodli, že Severoatlantická aliancia je s Ruskom ochotná rokovať o zmierňovaní napätia a kontrole zbrojenia. NATO však trvá na dodržiavaní základných princípov vrátane práva krajín slobodne sa rozhodnúť o členstve.

TASR o tom informuje na základe správ tlačového oddelenia NATO a agentúry AFP. Stoltenberg prebiehajúce zhromažďovanie ruských vojakov pri Ukrajine i spoločné vojenské cvičenia Ruska s Bieloruskom označil za "nebezpečnú chvíľu pre bezpečnosť Európy".

"Musíme byť pripravení na najhoršie, no stále byť pevne odhodlaní nájsť politické riešenie," povedal. Šéf NATO privítal ponuku Spojeného kráľovstva rozmiestniť do členských krajín Aliancie v Európe ďalších vojakov, lode a lietadlá. "Dodatoční vojaci, ktorých umiestňujete do Poľska, potvrdzujú solidaritu v rámci Aliancie," povedal a pripomenul, že Británia má svoje vojenské sily i v Estónsku a v ďalších oblastiach.

NATO je podľa Stoltenberga ochotné s Ruskom rokovať o viacerých záležitostiach ako kontrola zbraní vrátane jadrových zbraní a rakiet stredného a krátkeho doletu. Aliancia však neupustí zo svojich základných princípov, medzi ktoré Stoltenebrg zaradil právo každej krajiny rozhodnúť sa o členstve v NATO a kolektívnu obranu všetkých členov Aliancie.

Pripomenul, že ministri zahraničných vecí členských krajín NATO budú na budúci týždeň rokovať o ďalších možnostiach, ako ešte viac posilniť bezpečnosť NATO. Spojené kráľovstvo sa podľa Johnsona pripravuje vojensky i hospodársky, no je však ochotné i rokovať. "O niektorých záležitostiach sa však nedá diskutovať," povedal a spomenul právo Ukrajiny rozhodnúť sa, či vstúpi do NATO.

Johnson pripomenul, že spojenci sa pri založení NATO zaviazali chrániť slobodu každej členskej krajiny. Spojené kráľovstvo je podľa jeho slov "neochvejné" vo svojom záväzku podporovať európsku bezpečnosť.

"Ako aliancia musíme v snehu vyznačiť čiary a jasne trvať na princípoch, z ktorých neustúpime," napísal Johnson na Twitteri pred štvrtkovým stretnutím. To podľa neho zahŕňa bezpečnosť každého spojenca NATO a právo každej európskej demokracie usilovať sa o členstvo v tejto Aliancii.

Britský premiér z Bruselu pokračuje v ceste do Poľska, kde spolu s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim navštívi britských vojakov umiestnených v Poľsku. Britský premiér sa má stretnúť aj s prezidentom Andrzejom Dudom. Hovoriť spolu budú o bezpečnostnej situácii na Ukrajine.