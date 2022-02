Muža obdarovala sexom v trojici: Po vášnivej noci prišla tvrdá facka! Podraz, ktorý nečakal

Trojka na narodeniny, sen mnohých mužov. Presne takýto darček na svoj sviatok dostal muž od svojej milovanej manželky Rose. Z toho, čo sa stalo po akte, sa už však veľmi netešil.

Theresa Rose spolu s manželom vychovávali 2 synov. O ich manželstve, však nevie povedať veľa pekných slov. Ich vzťah bol podľa nej plytký a nevedno prečo, nech sa akokoľvek snažila, stále sa necítila byť šťastná. Osudným pre ich vzťah bol darček, ktorý mužovi dala. Všetky jej city k manželovi sa vytratili po sexe v trojici s inou ženou! Presne vtedy Rose zistila, čo jej chýba.

„Keď som po prvýkrát zažila túto intímnu interakciu so ženou, fyzická a emocionálna hĺbka bola veľmi intenzívna,“ povedala pre Daily Mail. To bolo to, čo jej v manželstve chýbalo. “To bol ten dôvod, prečo som s manželom nebola šťastná, náš vzťah nebol hlboký.” dodala.

Všetky okolnosti donútili Rose odhaliť svoje pravé ja a okoliu oznámila, že je lesbička. Rozhodla sa ukončiť manželstvo a s mužom sa rozviedla. Neprešli ani tri týždne a Rose už lásku vyznávala svojej novej polovičke, žene, menom Jacqui Mettle. Manžel bol z rozhodnutia milovanej manželky v šoku. Nechápal Roseino správanie a ani ho nepodporoval. Rose tvrdí, že sa k nej správal naozaj škaredo.

Podobne reagovala aj jej rodina. Rodičia lesbičky sú veľmi konzervatívni a dcéru vychovávali v katolíckej viere. Od malička Rose počúvala to, že gayovia a lesbičky pôjdu po smrti do pekla. “Prísna výchova ma nútila skrývať city k ženám,” povedala Rose. Priznáva, že náhla zmena v jej živote a odsudzovanie zo strany okolia ju prinútili uvažovať nad samovraždou.

Potom stretla novú lásku Jacqui, ktorej vďačí za záchranu života. Sú spolu už viac ako rok a presťahovali sa z Kalifornie do Oregonu, aby spolu vychovávali Roseiných synov, ktorí majú šesť a osem rokov. V súčasnosti už Rose nie je v kontakte s rodinou ani s exmanželom. “Žijem autenticky, tak ako som vždy chcela. Je to veľmi oslobodzujúce,” priznáva Rose.