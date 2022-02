Mamička zažila počas pôrodu šok: Aha, aká hrôza sa zjavila na celej jej tvári! Ide o vedľajší efekt

Čerstvá mamička ostala zhrozená.

Žena menom Yelena sa na sociálnej sieti Tik Tok podelila o svoje skúsenosti v súvislosti s pôrodom. Čerstvá mamička zostala v šoku, keď sa po tom, ako priviedla na svet svojho syna, uvidela prvýkrát v zrkadle.

Ako píše portál The Sun, mamičke, ktorá sa rozhodla pre prirodzený pôrod, zostali od intenzívneho tlačenia popraskané cievy v očiach a na celej tvári. "Prvých pár dní som sa bála pozrieť do zrkadla. Nikdy som nič také nevidela," povedala vystrašená žena.

Yelena z USA hovorí, že pre jej syna to všetko stálo za to. Komentujúci pod videom boli šokovaní, ako k tomu počas pôrodu mohlo dôjsť. "Áno, je to určite niečo, čo sa môže stať pri tlačení a stalo sa to aj mne," povedala vo videu Yelena. Popraskané cievy na tvári a v očiach asi dva týždne.

Prečo cievy počas pôrodu praskajú?

BabyCenter, medicínsky skontrolovaná webová stránka rodičovských zdrojov píše, že u žien je to počas pôrodu bežné a môže to trvať približne dva týždne. Výsledky intenzívneho tlačenia a namáhania počas pôrodu môžu viesť k prasknutiu krvných ciev a môže to byť spôsobené aj agresívnym kašľom alebo zvracaním. Stránka odporúča kontaktovať svojho lekára, ak si všimnete, že sa vám ľahko tvoria modriny alebo máte iné prasknuté cievy.