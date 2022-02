Obdivuhodný príbeh chorého mladíka: Napriek cystickej fibróze je z neho skutočný Thor!

Vypracovať sa tak, aby ste vyzerali ako Thor, je ťažké. No dokázať to aj pri vážnej diagnóze, je skutočne obdivuhodné.

27-ročný Ben Mudge sa narodil s dedičnou poruchou, no jeho zdravotný stav sa začal zhoršovať až v tínedžerskom veku. V tomto čase sa u neho naplno prejavila cystická fibróza, čo je ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pľúca a tráviaci systém. Ľudia s CF produkujú nadmerné množstvo hlienu v pľúcach, dýchacích cestách a tráviacom systéme. Pacienti, ktorí s týmto ochorením žijú, sú vystavení obrovskému riziku zlyhania pľúc, uvádza portál Men's Health.

Ben sa však nechcel podriadiť svojmu ťažkému osudu a začal tvrdo makať. Ako sa jeho zdravie zhoršovalo, rozhodol sa prevziať kontrolu nad svojím životom. Napriek tvrdeniam lekárov, že sa Ben nezotaví, odhodlaný mladík naďalej navštevoval posilku a na jeho zdraví sa to naozaj podpísalo. Nie však v negatívnom zmysle, ale práve naopak. Jeho stav sa začal zlepšovať a rovnako aj jeho zovňajšok začal byť čoraz viac závideniahodnejší.

V rozhovore pre The Independent Mudge hovorí, že rád pomáha ostatným ľuďom, ktorí rovnako ako on trpia cystickou fibrózou. „Dostal som stovky správ od ľudí, ktorí sú postihnutí cystickou fibrózou, že zverejnenie týchto fotografií ich inšpirovalo k väčšej aktivite a sebavedomiu,“ hovorí Ben, ktorý nikdy predtým, ako sa u neho choroba rozvinula, nemal problémy s dýchaním.





„Potom som však mal pocit, ako keby mi niekto stláčal spodok pľúc. Vtedy som vedel, že musím cvičiť,“ priznal v súčasnosti vysekaný mladík, ktorý zároveň priznáva, že spočiatku bolo pre neho cvičenie až príliš náročné. „Dokonca aj to, že som mal na pleciach samotnú tyč, keď som sa chystal do drepu, už vtedy som mal pocit, že - woah, toto je naozaj ťažké. Nebola to hladká premena, bolo to skutočne náročné,“ vyznal sa Mudge.

Tréning bol však pre jeho telo a zdravotný stav veľkým prínosom. Naučilo ho to, ako správne dýchať a jeho kapacita pľúc, ktorá v jeho 18 rokoch klesla o 66%, sa znovu vrátila tam, kde pred chorobou. Napriek zlepšeniu jeho stavu sa posilňovania nevzdal a cvičí 5x týždenne. Zaujímavosťou je, že ako osobný tréner nemôže Mudge osobne vidieť iných pacientov s cystickou fibrózou kvôli riziku krížovej infekcie. Kvôli tomu sa sústredí najmä na online koučing.