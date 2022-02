Brazílsky prezident sa chystá na stretnutie s Putinom: Čomu sa budú venovať?

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro pricestuje v utorok 15. februára do Moskvy a nasledujúci deň sa tam stretne s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Po návšteve Ruska plánuje Bolsonaro zavítať aj do maďarskej metropoly Budapešť. Informovali o tom v stredu agentúry TASS a RIA Novosti s odvolaním sa na brazílske médiá.

"Očakáva sa, že Bolsonaro dorazí do Moskvy v druhej polovici utorka 15. februára... stretnutie (s Putinom) je naplánované na ráno 16. februára a nasleduje po ňom obed v budove ruskej vlády," uvádza brazílsky spravodajský portál Globo, ktorý citovala agentúra RIA Novosti.

Bolsonaro podľa správy pred svojou cestou uviedol, že počas rokovania s Putinom sa neplánuje venovať otázke Ukrajiny a prebiehajúcej krízy, ktorá je s ňou spojená. Podľa portálu Globo sa Bolsonaro budúcu stredu stretne okrem Putina aj s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a s ruskými podnikateľmi v oblasti agropriemyslu, jadrovej energetiky a plynárenstva.

Následne 17. februára zavíta Bolsonaro do Budapešti, kde má naplánované stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbanom. Brazílskeho prezidenta bude na ceste sprevádzať aj niekoľko členov jeho vlády. Podľa Globo by s Bolsonarom do Ruska mali pricestovať aj brazílski ministri zahraničných vecí, obrany, spravodlivosti a poľnohospodárstva.

Brazílsky prezident informoval o tom, že sa chystá navštíviť Moskvu na pozvanie ruského prezidenta, začiatkom decembra. Bolsonaro vtedy uviedol, že cesta do Ruska sa koná v záujme oboch strán, a zdôraznil, že jeho cieľom je prehĺbiť vzťahy Brazílie s Ruskom.