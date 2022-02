Tina zacítila divný zápach a rozbolela ju hlava, vysvitlo, že má v mozgu nádor: Ďalšia rana rodine prišla len o rok neskôr

Lekári jej dávali len pár mesiacov života! Mama sa tak ľahko nevzdala a bojuje ďalej.

Tina Cranshaw (51) si počas videohovoru s kolegami všimla zvláštny zápach a zároveň ju rozbolela hlava. Pracovníčka charity z Doncastera šokovala kolegov, keď začala vykazovať známky mozgovej príhody. Pravda bola však úplne inde. "Moja nevlastná mama mala tú najhoršiu bolesť hlavy a cítila plyn. Mala problémy s rozprávaním a klesla jej časť tváre, takže jej kolegovia okamžite zavolali záchranku," opisuje osudný deň nevlastná dcéra ženy Daisy (16).

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Ako píše portál The Scottish Sun, trojnásobnú mamu previezla sanitka do nemocnice. Lekári si pôvodne mysleli, že utrpela mŕtvicu, no CT vyšetrenie odhalilo tieň na jej mozgu. V septembri 2020 absolvovala vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo dôvod jej symptómov. Tine našli na mozgu nádor vo veľkosti golfovej loptičky. Bol už v terminálnom štádiu. "Bolo to hrozné obdobie. Stále som myslela na to, že je to možno poslednýkrát, čo vidím svoju nevlastnú mamu," spomína tínedžerka.

Už 2. októbra podstúpila Tina operáciu na odstránenie nádoru nazývaného multiformný glioblastóm. Sú najagresívnejším a nevyliečiteľným typom nádoru, pričom len jeden zo štyroch pacientov prežije rok po diagnóze. Rovnako zdrvujúcu správu mali lekári aj pre túto mamu, dávali jej len šesť až 12 mesiacov života. Ich strašná predpoveď sa zatiaľ nevyplnila a Tina bojuje ako levica.

Keď sa napil, voda mu vyletela z nosa: Príčinu odhalili v hodine dvanástej! Zostávali mu mesiace života

V rodine však nastal tragický zvrat. Daisy začala vo februári 2020 pociťovať neznesiteľné bolesti hlavy. Lekári tomu nepripisovali veľkú pozornosť a povedali jej, že má len migrénu. Až rok potom ako jej nevlastnej mame diagnostikovali nádor na mozgu sa ľady konečne pohli. V decembri 2021 absolvovala núdzové vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo útvar na jej mozgu. Ďalšie vyšetrenia potvrdili, že ide o nádor. "Bolo to to najhoršie, čo som si mohla vypočuť. Najmä keď som videla, čím si prešla moja nevlastná mama. Ocko postupne stráca manželku a myslela som si, že stratí aj mňa. Bolo to strašné," dodala. Našťastie pre Daisy, jej nádor nie je život ohrozujúci, no pre rodinu je to i tak stále ťažké prijať. Dievčina musí každé tri mesiace podstúpiť vyšetrenie. Zatiaľ ju však nečaká žiada operácia.