V nemocnici to poriadne pokašľali! Mladá žena chcela nájsť vzdialených príbuzných v Taliansku: Šokujúce zistenie

Pár z Ohia žaluje svojho lekára takmer 30 rokov po umelom oplodnení. Test DNA ich 29-ročnej dcéry odhalil, že na jej počatie boli použité spermie iného muža.

Ako píšu noviny Daily Mail, Jeanine a John „Mike“ Harveyovci podstúpili v nemocnici Akron City Hospital v roku 1991 umelé oplodnenie. Keď v roku 1992 privítali na svet svoju dcéru Jessicu, boli nadšení. Na Vianoce v roku 2020 však Jessica požiadala o DNA test, ktorý odhalil, že Mike v skutočnosti nie je jej biologickým otcom.

Harveyovci si šokovane uvedomili, že v nemocnici muselo dôjsť k zámene a nakoniec sa im podarilo vypátrať cudzinca, ktorého spermie boli použité na Jessicino počatie. 2. februára podali žalobu na zodpovedného Dr. Nicholasa J. Spirtosa a nemocnicu za zanedbanie lekárskej starostlivosti, nedbanlivosť a nedostatok informácií.

Bála sa, že sa nakazí: Matka svoju dcéru nepustila 2 roky do školy, toto jej hrozí!

„Znamená to traumu, ktorú som si nikdy nedokázala predstaviť. Chce to každú jednu štipku sily, aby som zostala pre svoju rodinu oporou. Mike je môj manžel, Jessica je moja dcéra a neexistuje žiadny test DNA, ktorý by to zmenil. Ale lekár a nemocnica za to prevezmú zodpovednosť,“ povedala Jeanine.

Za zákrok, ktorý môže stáť až 1000 dolárov (skoro 900 eur), zaplatili z vlastného vrecka. Mikeove spermie mali byť umyté, koncentrované a potom vložené do Jeanininej maternice. Niekde v tomto procese sa vymenili za spermie patriace inému mužovi. „Bez nášho vedomia použil doktor Spirtos spermie cudzieho muža namiesto spermií môjho manžela,“ povedala Jeanine.

„Otehotnela som a naša dcéra Jessica sa narodila v roku 1992. Dievčatá boli v rodine môjho muža veľmi zriedkavé, takže sme boli takí nadšení,“ vysvetlila. Jessica prijala svoje talianske dedičstvo z otcovej strany. „Vždy som bola veľmi nadšená z mojich predkov, ktorí sa dostali do Ameriky,“ povedala Jessica. Na strednej škole sa dokonca naučila taliančinu a cvičila ju so svojou babičkou.