Implantát v chrbtici prvýkrát pomohol: Muž s prerušenou miechou opäť chodí

Toto sa ešte nikomu nepodarilo! Vďaka experimentálnemu zákroku švajčiarskych vedcov však paralyzovaný muž s prerušenou miechou dokáže opäť chodiť.

Život Taliana Michela Roccatiho sa totálne zmenil pred piatimi rokmi. Mal nehodu na motorke a zranil si chrbticu tak, že došlo k prerušeniu miechy. Michel úplne stratil cit v nohách. Teraz však môže opäť chodiť. Vďačí za to elektrickému implantátu, ktorý mu chirurgovia pripevnili k chrbtici. Vedci zdôrazňujú, že to nie je liečba zranení chrbtice. Technológia je stále príliš komplikovaná na to, aby sa používala v bežnom živote. Je to však významný krok k lepšej kvalite života.

Samotný Michel Roccati v tom má jasno. „Je to pre mňa dar,“ povedal pre BBC. „Môžem sa postaviť, ísť, kam chcem, vyjsť po schodoch,“ vymenúva veci, ktoré po zranení nedokázal. Pri chôdzi musí používať chodúľku, ale aj tak je to pokrok. Nepomohla mu len technológia, ale aj jeho vôľa. Od prvého okamihu po nehode bol rozhodnutý urobiť čo najviac. „Predtým som boxoval, behal, chodil cvičiť do fitka. Po zranení som nemohol robiť veci, ktoré som mal rád. Ale nedovolil som svojej nálade klesnúť. Nikdy som neprestal s rehabilitáciou. Chcel som to vyriešiť,“ dodal.

Jeho pokrok prekvapil aj odborníkov. Elektródy k jednotlivým nervovým vláknam mu pripájala profesorka Jocelyne Bloch. „Michel je úplne neuveriteľný. Využíva technológiu, aby sa každý deň zlepšoval,“ pochválila ho. Tímu vedcov sa tak podarilo to, čo ešte nikomu. Liečbou zranení chrbtice však bude podľa nich až terapia kmeňovými bunkami, ktorú stále ešte vyvíjajú. To by mohlo umožniť opätovné spojenie vlákien. Implantát by pri procese liečby mohol pomáhať zosilňovaním signálov, ktoré miecha prenáša do svalov.