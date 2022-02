Unikátny nález v Egypte: Hlinené poznámkové bloky

Nič sa nezmenilo - iba použitý materiál! Starí Egypťania si písali presne rovnaké poznámky, aké používame dnes my. Len namiesto samolepiacich bločkov na to mali hlinené tabuľky.

Nákupné zoznamy, účtenky, ale aj tresty pre neposlušných žiakov. To všetko našli nemeckí archeológovia, ktorí už niekoľko rokov vedú vykopávky v egyptskom meste Athribis. Úlomky keramiky popísané rôznymi jazykmi sa našli vo svätyni zaniknutého mesta a majú okolo 2 000 rokov. Takéto hlinené tabuľky boli lacnejšie ako papyrus, a preto sa hojne používali.

Mnohé z nich súvisia so vzdelávaním a sú na nich kalendáre, čísla či matematické úlohy a cvičenia z gramatiky. Viac ako sto nájdených tabuliek popísali podľa vedcov žiaci za trest. Sú na nich opakujúce sa písmená či slová, ako keď dieťa musí niečo napísať stokrát, aby si to zapamätalo. Okrem školákov tabuľky používali aj úradníci či obchodníci. Sú na nich napríklad zoznamy tovaru a ľudí, komu ho predali. Zrejme sú to najstaršie daňové podklady na svete.