Poľsko pošle Ukrajine desaťtisíce rakiet a mnoho ďalšej vojenskej techniky: Všetko bezodplatne

Poľská vláda prijala v utorok uznesenie o bezodplatnom prevode vojenskej techniky z arzenálu poľských ozbrojených síl na ukrajinskú armádu.

"Poskytnutie techniky východnému susedovi nezníži bojaschopnosť poľských vojenských jednotiek," píše sa v komuniké vlády. Informoval o tom spravodajský web Onet.pl. Uznesenie vlády nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Vláda zdôrazňuje, že "rozhodnutie o prevode vojenského majetku bolo prijaté na základe vykonanej analýzy s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia súčasných operácií poľských ozbrojených síl a udržania požadovanej úrovne zásob našej armády".

Poľské médiá už predtým informovali, že Poľsko v rámci vojenskej pomoci pošle na Ukrajinu rôzne druhy a typy munície, od ručných zbraní až po protitankovú a protilietadlovú muníciu. V tejto veci boli prijaté aj príslušné politické rozhodnutia, čo v piatok na tlačovej konferencii potvrdil premiér Mateusz Morawiecki. Ukrajine bude odovzdaných niekoľko desiatok tisíc rakiet.

Členské štáty Severoatlantickej aliancie v obave z možného útoku Ruska voči Ukrajine prisľúbili vláde v Kyjeve materiálnu vojenskú pomoc. Zbrane tak na Ukrajinu dopravili Briti i Američania a zapojili sa aj pobaltské štáty "Estónsko poskytne Ukrajine protitankové strely Javelin, Litva a Lotyšsko zasa protilietadlové rakety Stinger", dodal Onet.pl.

Portál tiež pripomenul, že Varšava bola dlho kritizovaná za svoju nečinnosť v tomto smere. Po sérii rokovaní so západnými partnermi však prezident Andrej Duda potvrdil ochotu Poľska poslať na Ukrajinu vojenskú techniku na posilnenie jej obrany v situácii keď Rusko pri spoločnej hranici s Ukrajinou rozmiestnilo tisíce svojich vojakov. Kyjev i niektoré západné štáty pripúšťajú, že Moskva sa pripravuje na inváziu na Ukrajinu a chystá aj provokáciu, aby ním zdôvodnila vpád svojich jednotiek na cudzie územie.

Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo polostrov Krym a naďalej podporuje proruských povstalcov v Donbase na východe Ukrajine, popiera, že by chystalo útok proti svojmu susedovi. Moskva však dôrazne a opakovane žiada, aby sa aliancia NATO zaviazala, že Ukrajinu neprijme do svojich radov. Západ naopak trvá na politike otvorených dverí do NATO.