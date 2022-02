Babička a jej 24-ročný manžel si hejterov nevšímajú, najnovšie šokovali: Chceme mať spolu bábätko!

Láske sa medze nekladú. To si povedali aj Cheryl McCain (61) a jej zajačik, o 37 rokov mladší manžel Quran (24).

Dvojica hádže kritiku za hlavu a nenávistné komentáre si nevšímajú, hoci sú nimi bombardovaní každý deň. Naopak, svoju lásku ešte viac vystavujú na oči verejnosti práve prostredníctvom sociálnych sietí. Ako informuje portál The Sun, vo videu na TikToku zdieľali svoje súčasné fotky aj zábery spred 20 rokov. "Sme šťastní a nežiadame o váš súhlas," napísala Cheryl ku klipu.

Na prvom zmienenom zábere sa pár usmieva užívajúc si slnečné lúče, na fotkách spred rokov zase vidno Qurana ako malé batoľa, zatiaľ čo Cheryl je obklopená svojimi deťmi. Napriek ich slovám o tom, akí sú spolu šťastní, video okamžite prilákalo hejterov, ktorí im to v komentároch nedarovali. "To je tak zlé," napísal jeden, zatiaľ čo druhý dodal: "Zdá sa mi to nezákonné." "Dievča malo 42 rokov, keď mal päť," dodala tretia osoba. Iní trvali na tom, že Cheryl vyzerá staršie ako na 62 rokov a veľmi sa nelíši od fotografie, na ktorej má štyridsiatku.





Quran stretol svoju lásku, keď mal len 15 rokov a pracoval v reštaurácii rýchleho občerstvenia jej syna v Georgii. Cheryl tam pracovala ako pokladníčka. Slovo dalo slovu a dvojica začala v roku 2020 randiť. O ruku ju požiadal v júli 2021. Svadba sa konala v Tennessee za prítomnosti dvoch priateľov, čo sa páru evidentne málilo, a tak plánujú obnoviť svoje sľuby obklopení všetkými svojimi priateľmi a rodinou.

Pár teraz dúfa, že sa im narodí spoločné bábätko, a to aj napriek tomu, že Cheryl je 7-násobnou mamou a babičkou 17 vnúčat.