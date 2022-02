Pedofilný otčim jej spravil z detstva hotové peklo: Znechutí vás, ako si kupoval dcérkino mlčanie

Nia Green si v detstve prešla skutočným peklom po tom, čo si jej mama po rozvode našla nového partnera, Michaela Elva. Spočiatku si otčima Nia obľúbila, no po krátkej dobe prišlo mrazivé prebudenie. Keď mala Nia 6 rokov sa jej šťastné detstvo skončilo. Nevlastný otec ju sexuálne zneužíval zatiaľ čo jej mama spala.

“Michael bol pre mňa ako otcovská postava, no zradil ma tým najhorším spôsobom. Chcem pomôcť ostatným obetiam takýchto činov nabrať odvahu,” povedala Nia pre The Sun. Dievča hovorí, že Michael bol zo začiatku skvelým otcom. Ju i jej brata brával na ryby a plánoval im výlety. Správal sa naozaj ukážkovo, ako poctivý rodič. Netrvalo dlho a Nia ho aj ako otca začala vnímať. Nik však neočakával rany, ktoré tento muž do ich života vrazil.

V jednu sobotu malú Niu Michael zobral do rýchleho občerstvenia McDonald’s. “Povedal, že mi kúpi mliečny kokteil, ak pre neho spravím láskavosť,” opisuje Nia. Nič netušiace dievčatko súhlasilo, nemohlo vedieť, čo za zverstvá na ňu budú čakať doma.

Keď prišli domov, jej mama a brat boli vonku a Michael s dievčatkom si sadli pred televíziu. “Spýtal sa ma, či si spomínam na láskavosť, ktorú som mu sľúbila. O chvíľku neskôr už rukou pohyboval po mojom stehne,” opisuje zdrvená Nia. Nevedela čo sa deje: “Myslela som si, že je to normálne, že takto sa správajú otcovia. Donútil ma sľúbiť, že to nikomu nepoviem.” Tam sa však jej muky len začali.

Kedykoľvek od toho incidentu, keď bola Nia s otčimom sama sa nechutná scéna opakovala a ohmatávanie pokračovalo. “Čakal, kým mama nešla spať a potom zaútočil. Nenávidela som to,” dodáva zdrvená Nia. Ako vyrastala, zneužívanie sa zhoršovalo a Michael svoje zvrátené chúťky nedokázať udržať. Keď mala 12 rokov, nevlastný otec ju prinútil pozerať porno. “Ignoroval moje prosby. Prikázal mi vyzliecť sa a popritom ma sexuálne zneužíval. Strašne to bolelo, chcelo sa mi plakať,” opisuje chvíle hrôzy.

Zvrátený otčim bol veľmi prefíkaný. Mlčanie nevlastnej dcéry si kupoval novým oblečením, jedlom alebo peniazmi. Nia v tom období ešte len vstupovala do puberty, bola príliš vystrašená na to, aby o zneužívaní niekomu povedala.

“Chcela som falošné opálenie, tak mi Michael kúpil samoopaľovací krém. Spýtal sa ma, či ma s ním smie natrieť. Neochotne som súhlasila, ale trvala som na tom, že mi natrie len nohy a ruky,” hovorí o jednej z hrozivých situácií Nia. Tam to však neskončilo: “Vyzliekol sa len do spodnej bielizne a mňa donútil vyzliecť tiež. Počas toho, ako ma natieral samoopaľovacím krémom ma sexuálne obťažoval.”