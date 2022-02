Vedci si posvietili na psie výkaly: Výsledky ich poriadne zaskočili! Majitelia, na toto veľký pozor

Psí moč a výkaly vo frekventovaných prírodných oblastiach v blízkosti miest vytvárajú také hladiny dusíka a fosforu, ktoré by boli na farmách nezákonné. Vyplýva to z výsledkov novej štúdie publikovanej vo vedeckom časopise Ecological Solutions and Evidence.

Podľa odborníkov to môže mať nepriamy nepriaznivý vplyv aj na voľne žijúce zvieratá. Výskumníci počas roka a pol napočítali v štyroch prírodných rezerváciách na predmestí belgického Gentu 1 629 psov. To prepočítali s hodnotami dusíka a fosforu prítomnými v psích výkaloch. Psy sa kŕmia v domácom prostredí a vyprázdňujú sa na vychádzkach, kde zanechávajú ročne v priemere 11 kilogramov dusíka a päť kilogramov fosforu na hektár. Podobné hodnoty dusíka sa dostávajú do vzduchu v dôsledku poľnohospodárskeho chovu zvierat, priemyselnej výroby a dopravy. Tie sa pohybujú na úrovni od päť do 25 kilogramov. Vplyv psích výkalov je teda podľa vedcov významný. Vedci upozorňujú, že podobné to bude aj vo zvyšku Európy. Na kontinente žije dovedna 87 miliónov psov. "Boli sme prekvapení z toho veľkého množstva živín prítomného v psích výkaloch," uviedol hlavný autor štúdie Pieter De Frenne, ktorý pôsobí na Univerzite v Gente. Nové príznaky omikronu! Ak zaregistrujete tieto stavy, môže ísť o nákazu infekčným variantom Najväčšie množstvá dusíka a fosforu sa podľa vedcov ukladajú okolo chodníkov, a to predovšetkým v oblastiach, kde je povinnosť mať psy na vôdzke. Veľa psíčkarov si myslí, že ak nechajú exkrement po svojom štvornohom miláčikovi na zemi, nič sa nestane. Väčšina ekosystémov je však prirodzene prostredím s nízkym obsahom týchto živín. Niektoré rastliny, ako je žihľava či boľševník, z týchto živín obzvlášť prosperujú, a tak vytláčajú ostatné druhy bylín a následne aj zvieratá, ktoré sa nimi živia. Ak majiteľ psa poctivo zbiera jeho výkaly, odstraňuje takmer všetok vyprodukovaný fosfor – avšak len polovičné množstvo dusíka, pretože ten sa nachádza aj v moči. Výsledky zo staršieho výskumu ukazujú, že vysoké hodnoty týchto živín zostali v pôde až tri roky po tom, čo tam zakázali vodiť psy. Správcovia prírodných rezervácií s citlivými ekosystémami by mali preto podľa De Frenneho zvážiť zákaz vstupu pre psy. Autá zastali na červenú, čo sa na križovatke udialo o chvíľu, by ste v živote netipovali: Zranený vodič! "Pomerne veľká politická pozornosť sa venuje hodnotám atmosférického dusíka z poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Psy sú však v tomto ohľade úplne zanedbávané," zdôraznil odborník. Vedci chcú ďalej analyzovať pôdu s cieľom potvrdiť alebo skorigovať doterajšie výpočty. Neskôr by sa chceli venovať aj vplyvom exkrementov domácich mačiek.