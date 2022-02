Misia je v plnom prúde: V Poľsku pristáli ďalšie lietadlá s americkými vojakmi

V priebehu pondelka pristáli na letisku pri poľskom meste Rzeszów tri americké vojenské lietadlá C-17A Globemaster III s príslušníkmi 82. výsadkovej divízie americkej armády.

Ako informovala agentúra Interfax, lietadlá odštartovali zo základne Fort Bragg v americkom štáte Severná Karolína a pristáli na letisku Rzeszów-Jasionka ležiacom asi 90 kilometrov od poľských hraníc s Ukrajinou.

V súlade s rozhodnutím Washingtonu bude v Poľsku celkovo rozmiestnených 1700 amerických výsadkárov. Nateraz je ich podľa dostupných správ v Poľsku dislokovaných najmenej 350.

Prílety lietadiel s americkými vojakmi na letiská v poľskom pohraničí s Ukrajinou hlásia od konca minulého týždňa. Agentúra Reuters cez víkend priniesla správu, že americká armáda potvrdila, že do Poľska pricestoval už aj veliteľ elitnej 82. výsadkovej divízie generál Christopher Donahue.

Pentagón vo svojom vyhlásení z 2. februára oznámil dočasné zvýšenie počtu amerických vojakov v Európe s cieľom posilniť východné krídlo NATO z dôvodu koncentrácie ruských jednotiek na ukrajinskej hranici. Spresnil, že do Poľska pôjde 1 700 vojakov, do Nemecka 300 a z Nemecka do Rumunska sa ich presunie asi tisícka.

Bielorusko a Rusko ťahajú za jeden koniec: Minsk plánuje vyslať do Sýrie desiatky vojakov

Web TVN24.pl pripomenul, že v USA bolo v posledných týždňoch do stavu vysokej pripravenosti na nasadenie v Európe uvedených 8500 vojakov.

Západ obviňuje Rusko z prípravy možnej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach Moskva sústredila údajne už viac ako 100 000 vojakov.

Moskva plány na vpád na Ukrajinu popiera s tým, že si chce len zaistiť vlastnú bezpečnosť, a z agresívneho správania obviňuje - naopak - alianciu NATO.