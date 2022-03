Oliviu ťahala za nos vlastná šéfka: Hrala sa na cudzieho chlapa! Nechutné, čo na ňu vymyslela

Tak toto by si v práci neprial zažiť nikto! Newyorčanka Olivia sa podelila s nepríjemným zážitkom, jej šéfka po prevalení okamžite dostala padáka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál New York Post, slobodná ctižiadostivá herečka a speváčka Olivia Fentonová (24) pridala na sociálnej sieti TikTok video, ktoré si pozreli takmer 4 milióny ľudí. „Má ešte niekto manažérku, ktorá prišla do práce a povedala vám, že vás chce dať dokopy so svojím najlepším priateľom, naplánujete si prvé rande, a potom to zruší?“ položila si Olivia vo videu rečnícku otázku.

Keď však neprišiel na druhé, ani na tretie rande, Olivii sa už zdalo, že sa niečo deje. Raz musel byť dlhšie na pracovnom stretnutí, neskôr mal nehodu. „Začala som si dávať kúsky dohromady a zdalo sa mi, akoby som si čelí čas písala so svojou manažérkou,“ opísala svoje pocity Olivia. Ako sa neskôr ukázalo, jej šéfka naozaj použila falošné telefónne číslo a ukradnuté fotky cudzieho muža. „Poslala tiež kvety do môjho domu, pričom predstierala, že sú to kvety od toho chlapa,“ dodala Olivia.

Rozhodla sa, že zistí, čo sa deje. Olivia si porovnala rukopis svojej šéfky s tým, ktorý sa objavil na lístku, ktorý bol priložený ku kytici. „Jej rukopis a jeho rukopis boli úplne rovnaké. Stalo sa to aj niekomu inému? Alebo iba mne?“ pýtala sa Olivia na TikToku.