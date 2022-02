NASA vyvíja nové nadzvukové lietadlo: Syn Concorda o krok bližšie

Americká agentúra NASA sa nevenuje len vesmíru, ale aj „bežnému“ letectvu.

Momentálne vyvíja nové nadzvukové lietadlo, ktoré prezývajú Syn Concorda. Kým protyp sa tento rok chystá na prvý let, v aerodynamickom tuneli dokončili testy jeho zmenšeného modelu.Jeho cieľom je overiť tvary a technológie pre budúce väčšie pasažierske lietadlo, ktoré NASA vyvíja spolu s firmou Lockheed Martin. To by malo cestujúcich z USA do Európy prepraviť za tri hodiny.

Hlavným cieľom projektu je minimalizovať hluk, čo by umožnilo využívať tieto stroje na viacerých letiskách aj v hustejšie zastavaných oblastiach vo vnútrozemí. Dizajnéri to chcú dosiahnuť špeciálnym tvarom predĺženého trupu a tiež umiestnením motorov na hornej časti trupu. Namiesto hlasného tresku pri prekonaní zvukovej bariéry by mal X-59 spôsobiť iba o poznanie tichšie plesnutie.