Potupa pre slávneho hollywoodskeho herca: Vlastná kategória v nomináciách na Zlaté maliny

V predvečer udeľovania Oscarov vyhlasujú filmoví kritici anticeny Zlatej maliny. Tie dostávajú najhoršie filmy a najslabšie herecké výkony uplynulého roku.

Tento rok pritom porota pre Zlaté maliny vymyslela špeciálnu kategóriu pre Brucea Willisa. Najhorší výkon Brucea Willisa vo filme z roku 2021. Herec je nominovaný za osem svojich filmov, ktoré vlani vstúpili do kín. Spomínané filmy sú: American Siege, Apex, Kozmický hriech, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death a Dlhá noc prežitia.

Maliny sa tento rok budú odovzdávať 26. marca. Medzi najhoršie snímky s najväčším množstvom nominácií patrí Diana: Muzikál, thrillery Karen a Žena v okne.

Nominácia na Zlaté maliny 2022

Najhorší film:

Diana: Muzikál

Infinite

Space Jam: Nový začiatok

Žena v okne

Najhorší herec v hlavnej úlohe:

Scott Eastwood – Nebezpečný

Roe Hartrampf – Diana: Muzikál

LeBron James – Space Jam: Nový začiatok

Ben Platt – Milý Evane Hansene

Mark Wahlberg – Infinite

Najhoršia herečka v hlavnej úlohe:

Amy Adamsová - Žena v okne

Jeanna de Waalová – Diana: Muzikál

Megan Foxová – Midnight in the Switchgrass

Taryn Manningová - Karen

Ruby Roseová – Najdlhšia noc života

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe:

Amy Adamsová – Milý Evane Hansene

Sophie Cooksonová – Infinite

Erin Davieová – Diana: Muzikál

Judy Kayeová – Diana: Muzikál

Taryn Manningová – Every Last One of Them

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe:

Ben Affleck - Posledný súboj

Nick Cannon – The Misfits

Mel Gibson – Nebezpečný

Gareth Keegan – Diana: Muzikál

Jared Leto - Klan Gucci