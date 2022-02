Prišla na spôsob, ako na dovolenke ušetriť balík peňazí: Parádna finta! Skúsili by ste to aj vy?

Ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc. Táto veta sedí aj na hviezdu TikToku, ktorá vďaka šikovnej finte ušetrila na dovolenke v Benátkach balík peňazí.

Fran Starkey sa rozhodla vyraziť si do romantického talianskeho mesta a predstierať pritom zásnuby. Aby to bolo uveriteľné,S výletom sa podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok, pričom na záberoch je vidno, ako pije šampanské v lietadle či sa plaví gondolami.

Ako uvádza Daily Star, cudzinec jej dokonca v noci kúpil nejaké nápoje, aby mohla oslavovať svoj veľký deň. Ku káve zase dostala zadarmo domáce pečivo a sušienky. Tam sa však výpočet vecí, ktoré dostala kvôli fingovaným zásnubám zadarmo, alebo lacnejšie, nekončí. V lietadle to bol pohár šampanského grátis, v Benátkach zase polovičná cena z plavby na gondole. Ako prezradila Fran, vďaka „oslave veľkého dňa“ jej dokonca bohatí muži kupovali drinky.





Video, ktoré má cez 300-tisíc zhliadnutí, sa okamžite stalo hitom a mnohí vyzdvihli vynaliezavosť Fran. Viacerí napísali, že sa nápadom inšpirujú a vyskúšajú to tiež. Ďalší sa podelili a podobnú skúsenosť. „Kamkoľvek idem, vždy im hovorím, že máme výročie, zvyčajne dostanem krajšiu izbu v hoteloch a nápoje zadarmo,“ prezradil jeden z komentujúcich a ďalší pokračoval: „Možno to budem musieť urobiť aj ja.“ Tretia osoba napísala: „Zdá to byť zábavný nápad.“