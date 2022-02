Manželka britského premiéra Johnsona sa posťažovala verejnosti: Toto už nestrpí

Manželka britského premiéra Borisa Johnsona sa posťažovala, že je terčom nevyberavej mediálnej kritiky zo strany odporcov jej muža. Tí Carrie Johnsonovej vyčítajú, že má zlý vplyv na vládnutie svojho muža.

Johnsonová cez svojho hovorcu odkázala, že je súkromnou osobou a do výkonu premiérskej funkcie nezasahuje, informovala dnes BBC.

Pravicové denníky Daily Mail a The Mail on Sunday vydávajú na svojich stránkach na pokračovanie biografiu Carrie Johnsonovej, ktorú spísal člen Konzervatívnej strany Michael Ashcroft. Ten vyjadril názor, že manželka premiérovi bráni "vládnuť tak efektívne, ako potrebujú voliči". Uviedol, že Johnsonová bola zapojená do niekoľkých škandálov okolo premiéra, napríklad v prestavbe bytu v premiérovom sídle či v spornej evakuácii zvieracieho útulku v Afganistane.

"Pani Johnsonová sa znova stala terčom brutálneho mediálneho útoku zo strany nepriateľov jej muža," uviedol hovorca premiérovej manželky. Podľa neho za útokmi stoja zatrpknutí bývalí spolupracovníci. Johnsonovci už skôr odmietli, že by sa v evakuácii útulku z Afganistanu nejako angažovali.

Johnsonová má však na mediálnej scéne aj zástancov. "Ak Boris Johnson poskytol Carrie príliš veľký prístup (k vládnutiu), tak je to jeho chyba. On je zvoleným funkcionárom a ministerským predsedom," povedala novinárka a bývalá manželka popredného konzervatívneho politika Michaela Govea Sarah Vineová.

Podľa ministra obchodu Kwasiho Kwartenga, ktorý je premiérov spojenec, sa Carrie Johnsonová nachádza "pod takým drobnohľadom, ako možno nikdy predtým nebola žiadna iná premiérova manželka".