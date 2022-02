Jessica dokázala prespať 15 hodín denne: Vinu hádzala na vegetariánstvo, realita ju zvalcovala

Keď mala Jessica 19 rokov, začala pociťovať extrémnu únavu a mala závraty. Netrvalo to dlho a denne dokázala prespať až 15 hodín. Spočiatku si myslela, že na vine je jej bezmäsitá strava, avšak všetko bolo úplne inak.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Mirror, Jessice Mellorovej (20) všetci stále tvrdili, že na vine je jej vegetariánska strava, kvôli ktorej má málo železa. Študentka z anglického mesta Leeds si myslela presne to isté. „Nikdy som nebývala unavená, takže to bolo veľmi zvláštne. Každú noc som spala až 12 hodín, prebrala som sa na 2 hodiny, a potom som si dala ďalšie 3 hodiny šlofíka. Som vegetariánka, tak som si myslela, že mám nedostatok železa alebo možno málo vitamínu B12. Nikdy mi nenapadlo, že to môže byť niečo vážnejšie,“ povedala Jessica.

Pre istotu išla na krvné testy a na druhý deň jej lekár zavolal s tým, že jej biele krvinky sú 10-násobne vyššie, ako by mali podľa správnosti byť. Diagnóza ju úplne odrovnala. „Povedali mi, že mám chronickú myeloidnú leukémiu,“ priznala. Jej ochorenie bolo v najagresívnejšom štádiu. Po šokujúcej diagnóze jej lekári povedali, že bude musieť byť päť mesiacov v nemocnici, kým podstúpi dve kolá chemoterapie.

„Nevedela som, ako sa mám cítiť, bolo toho na mňa príliš veľa. Cítila som toľko frustrácie, pretože som musela o rok odložiť štúdium a uviazla som v nemocničnej izbe. Prišla som o veľa,“ spomína si na ťažké obdobie. V rámci liečby jej museli transplantovať kmeňové bunky od jej mamy. Počas dlhých mesiacov sa mohla stretnúť len so svojou mamou, ktorá s ňou mohla byť maximálne hodinu denne. Okrem nej nevidela nikoho. Transplantácia bola úspešná a Jessica je teraz v remisii a späť na univerzite.

Stále však užíva lieky a musí žiť sama, pretože má veľmi slabú imunitu. „Musím sa chrániť, pretože keby som chytila ​​akýkoľvek typ vírusu, mohla by som zomrieť. V tele nemám žiadne biele krvinky, ktoré by ma chránili. Ak chcem ísť von, musím sledovať situáciu v súvislosti s COVID-19. Cítim sa dosť osamelo,“ priznáva Jessica, ktorá počas liečby prišla o mihalnice a obočie, čo jej dosť naštrbilo sebavedomie. Jessica sa však nevzdáva a je odhodlaná zostať zdravá. Už teraz sa teší na ďalšie štúdium na univerzite.