Zaútočí Rusko na Ukrajinu? Jeden scenár je podľa politológa vysoko nepravdepodobný, no toto nemožno vylúčiť

Prípadná ofenzíva Ruskej federácie mimo územie Donbasu na Ukrajine je vysoko nepravdepodobná.

Pre Moskvu by totiž bola podobná akcia veľmi nebezpečná. Pre agentúru SITA to povedal Michal Lebduška, politológ z českej Asociácie pre medzinárodné otázky. Zdôraznil, že Ukrajina je obrovská krajina a udržať pod kontrolou tak veľké územie by bolo nesmierne ťažké a ruské jednotky na hraniciach s Ukrajinou nie sú až tak početné, aby to mohli zvládnuť udržať.

Útok Ruska na Ukrajinu by podľa politológa dokázal skomplikovať na jednej strane skonsolidovanejší Západ a tiež ukrajinská armáda, ktorá sa z obdobia rozkladu v roku 2014 posunula na úplne inú úroveň. „V roku 2014, kedy Rusko nelegálne anektovalo polostrov Krym a rozpútalo vojnu na Donbase, bola ukrajinská armáda v rozklade a v zemi vládol chaos po úteku prezidentka Viktora Janukovyča a agresiu vtedy nikto neočakával. Dnes žiaden z týchto predpokladov neplatí,“ skonštatoval Lebduška.

Politológ pripomína, že prípadný ruský útok na Ukrajinu by pre Moskvu znamenal vysoké straty, aj obrovské finančné náklady. Pokiaľ k podobnej vojenskej akcii, ktorá by zabrala väčšie územie Ukrajiny, nedošlo ešte v roku 2014, nie je podľa Lebdušku dôvod na to, prečo by mala prísť teraz. „Nejaké obmedzenejšie akcie alebo eskaláciu bojov v rámci stále aktívneho konfliktu na Donbase ale nemožno vylúčiť,“ upozornil.

Pripomenul, že hoci svet ovládla okolo možného konfliktu Kyjeva a Moskvy panika, samotná ukrajinská verejnosť je pokojná, pretože si podobným napätím medzi Ukrajinou a Ruskom prechádza opakovane. „Situáciu nevidí dramaticky nielen prezident Volodymir Zelenskyj, ale ani iní ukrajinskí predstavitelia a experti, ktorí považujú ruskú inváziu na Ukrajinu za veľmi nepravdepodobnú,“ uzavrel.