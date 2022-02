Manželia si kúpili starý autobus: Pozrite, aké z neho vykúzlili parádne bývanie! Budete žasnúť

Novomanželský pár si spravil z obyčajného autobusu nový domov, vďaka ktorému si môžu plniť cestovateľské sny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál Metro, 40-ročný Gareth Hollingsworth a 39-ročná Lamorna Hollingsworth sa stretli, keď obaja cestovali do zahraničia. Po tom, čo sa dali dokopy, zistili, že práve cestovanie po svete je ich najobľúbenejšou záľubou a po ročnej svadobnej ceste si uvedomili, že v tom chcú pokračovať. „Po našom návrate zo skutočne veľkolepých medových týždňoch sa reč rýchlo premenila na myšlienku kúpiť si väčšiu dodávku a vidieť viac z Európy,“ priblížil Gareth, ktorý spolu s manželkou dovtedy cestoval v obytnej dodávke.

Nakoniec si pár kúpil na stránke eBay rovno dvojpodlažný autobus Scania z roku 1997 za 4-tisíc libier (takmer 5-tisíc eur). Prerobiť autobus na plnohodnotné bývanie bola pre nich obrovská výzva a vedeli, že to bude náročné, no cítili, že je to správny krok. „Vybrali sme si autobus, pretože sme chceli dostatok priestoru na pohodlné bývanie, no zároveň s možnosťou pohybu,“ vysvetlil. Dvojica strávila prerábaním autobusu dva roky, pričom na celý projekt minuli približne 22-tisíc libier (26-tisíc eur).

V rámci renovácie museli autobus zbaviť starých podláh, stropov, stien či radiátorov a pridať nové. Spodné poschodie autobusu obsahuje plne funkčnú kuchyňu s rúrou, drezom, chladničkou či mrazničkou. Nechýba im tam ani výsuvná špajza a množstvo úložného priestoru v kuchyni. Majú dokonca aj krb na udržanie tepla či kompostovaciu toaletu a sprchu. Na poschodí sa nachádza multifunkčná kancelária, spoločenská miestnosť s manželskou posteľou a na streche zasa solárne panely.

Partneri väčšinu vecí nakupovali online a tvrdo pracovali vlastnými rukami, aby dodržali rozpočet. Už teraz sa nevedia dočkať najbližšej cesty, pričom ich finálnou zastávkou bude pravdepodobne Španielsko alebo Portugalsko. „Väčšina ľudí nám buď závidí, alebo si myslia, že sme šialení. S riadením poschodových vozidiel je veľa problémov, ale výzva je súčasťou zábavy. Budeme bez hypotéky, budeme mať dom na kolesách a budeme môcť slobodne vidieť svet a užívať si jeho pôžitky,“ dodal Gareth na záver.