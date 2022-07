Brutálna vražda, ktorá nemá obdoby: Šialené, prečo matka dobodala dcérku († 3)

Mladú mamu mala animovaná postavička prinútiť k brutálnemu činu.

Ako píše portál Daily Star, iba 22-ročná žena menom Justine Johnson sa odhodlala k hrôzostrašnej vražde jej vlastnej dcérky. 3-ročnú Sutton Mosser viackrát za sebou pobodala a potom jej mŕtve telíčko napchala do vreca na odpadky. Všetko to podľa jej slov spravila preto, lebo ju k tomu naviedla známa kreslená postavička z televízie SpongeBob SquarePants, ktorá jej hovorila, že jej dcéra by inak zomrela.

Vyšetrovateľ ozrejmil, že v deň vraždy sa ešte pred samotným činom pokúsila Justine, ktorá si odvykala od tvrdých drog, o samovraždu. „Povedala mi, že si nepamätá podrobnosti toho, čo sa stalo v tom čase, čo sa stalo Sutton, že mala halucinácie pre odvykanie od heroínu a od toho, že približne dva týždne nespala,“ vyjadril sa vyšetrovateľ. „Mala halucinácie z televízie, ktorá jej prikázala vziať život svojej dcére, inak ju zabijú. Bol to SpongeBob, kto hovoril tieto veci v televízii,“ doplnil.

Brat obvinenej Justine uviedol, že keď sa vrátil do domu, nevedel nájsť svoju sestru ani neter, preto sa spýtal brata, či ich nevidel. Ten po tom, čo vošiel do domu, videl z tašky trčať už iba detskú nohu. „Z tašky trčala noha. Pribehol som a povedal Knesleymu: ,V taške je noha.‘ Neveril mi. Myslel si, že žartujem,“ opísal moment z osudného dňa iba 17-ročný brat obvinenej.

„Ucítil som spodok nohy dieťaťa. Na dotyk to bolo studené a na miesto bola privolaná záchranka,“ uviedol policajný dôstojník, ktorého bratia privolali na miesto činu. Detektívi neskôr našli v dome hneď niekoľko krvavých škvŕn a v spálni tri nože. Bezvládne telíčko Sutton bolo zabalené v prikrývke vo vnútri tašky aj spolu s džínsami. Dievčatko malo bodné rany na krku, hrudníku a bruchu, pričom jedna veľká rana odhalila aj jej slepé črevo.