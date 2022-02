Ide do tuhého: Rusko má už 70% síl potrebných na inváziu na Ukrajinu

Rusko má k dispozícii približne 70% bojovej sily, o ktorej sa domnieva, že by ju potrebovalo na rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov.

Moskva pritom k hraniciam so svojím západným susedom posiela ďalšie jednotky. Za posledné dva týždne sa počet taktických skupín v pohraničnom priestore zvýšil zo 60 na 83 a ďalších 14 sa presúva, uviedli predstavitelia pre agentúru Reuters pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť informácií.

Čo sa týka načasovania invázie, predstavitelia uviedli, že maximálna úroveň zamrznutia pôdy sa očakáva okolo 15. februára, čo umožní ruským vojenským jednotkám jednoduchší tranzit v teréne. Takéto podmienky potrvajú do konca marca.

Tento časový harmonogram a rastúci počet a potenciál ruských síl v blízkosti Ukrajiny by mohli naznačovať, že okno diplomacie sa zatvára. Americkí predstavitelia neposkytli dôkazy, ktoré by podporili ich odhady.

Washington sa domnieva, že Rusko si môže vybrať aj iné možnosti ako úplnú inváziu, napr. obmedzený prienik, a nemyslí si, že prezident Vladimir Putin už urobil konečné rozhodnutie.