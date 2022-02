OnlyFans modelka sa podelila o sexuálne zážitky zo spálne: Uf! Skončili u doktora

Život modelky pre dospelých prináša množstvo prekvapivých momentov. Svoje o tom vie aj Amanda, ktorá fotí a nakrúca videá pre spoplatnený portál pre dospelých OnlyFans. To, čo zažila so svojím partnerom, by vám ale vôbec nenapadlo.

Ako uvádza portál Daily Star, Amanda Nicole už v minulosti hovorila o problémoch, s ktorými sa stretávala v dôsledku príliš častého sexu. Táto 27-ročná žena pochádza z Las Vegas v USA a tentokrát sa podelila s verejnosťou o poriadne pikantnosti. Na prvý sex so svojím novým partnerom chcela vystihnúť správny okamih, avšak nie všetko prebehlo podľa jej predstáv.

Keď to konečne prišlo, Amanda vyzdobila dom, zapálila sviečky a obliekla sa do sexy spodného prádla. Keď mu takto vyparádená otvorila dvere, jej partner sa len zháčil a povedal: „Hm, musím si ísť pre niečo rýchlo do auta,“ a zmizol. Amanda bola spočiatku zmätená, avšak potom sa do toho pustili. Po 5-hodinovom sexuálnom šialenstve bez prestávky a úplne spotení skončili a Amanda sa v zúfalstve partnera opýtala, či si niečo zobral. On sa jej priznal, že použil Viagru.

To však nebolo všetko. Jej partner sa jej posťažoval, že ho „to trochu bolí“ a asi si pôjde radšej pospať. Asi o dve hodiny neskôr ju zobudil so slovami, že musia ísť na pohotovosť. „Tak sa zobudím a idem s ním na pohotovosť. Bol v strašných bolestiach a vyzeral, že mu penis vybuchne. Bol úplne fialový,“ opisuje nepríjemný zážitok Amanda.

„Bolo to také trápne. Chodíš po pohotovosti a všetci sa ti smejú, lebo to nedokážeš zakryť,“ povedala Amanda. Jej partnerovi dali lekári morfium, avšak keď erekcia neprestávala, povedali mu, že mu budú musieť pichnúť do penisu injekciu. Napriek tomuto hroznému zážitku Amanda priznala, že s mužom nakoniec chodila tri roky. Až neskôr sa jej priznal, že vôbec neužil Viagru, ale pichol si špeciálnu drogu, ktorá mu mala zaručiť veľmi dlhú výdrž.

Amandu to však neodradilo a dokonca to skúsili opäť. A neuveríte, aj so spomínanou drogou. Dvojica aj v tomto prípade opäť skončila na pohotovosti s rovnakým zážitkom.