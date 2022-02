Lavínová situácia v Tirolsku je naďalej kritická: O život prišiel najmenej jeden človek

Najmenej jedna osoba prišla o život v sobotu po páde lavíny v rakúskej obci Schmirn v okrese Innsbruck-vidiek (Innsbruck-Land), ktorá zasypala dovedna päť osôb. Troch z nich sa podarilo zachrániť a po jednej naďalej pátrajú.

Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na miestnu políciu. Lavína spadla v oblasti vrcholu Gammerspitze nachádzajúcom sa vo výške 2136 metrov nad morom. Záchranársku akciu komplikuje exponovaná poloha, v ktorej hrozí lavínové nebezpečenstvo. V pohotovosti sú štyri záchranárske a jeden policajný vrtuľník, ako aj horská záchranná služba.

Ide o prvý zásah od piatka, keď si tri z početných lavín v Tirolsku a Vorarlbersku vyžiadali dovedna osem obetí na životoch. Päť ľudí zahynulo, keď spadla takmer 400 metrov široká lavína v Ötztalských Alpách v tirolskej obci Spiss v okrese Landeck: išlo o štyroch Švédov vo veku od 43 do 47 rokov a 42-ročného rakúskeho horského vodcu, ktorý ich sprevádzal. Jedného z celkovo šesťčlennej skupiny lyžiarov, ktorého zasypalo len čiastočne, zachránili a previezli ho do nemocnice vo Švajčiarsku.

V sobotu boli hlásené ďalšie tri obete lavín. Počas pátracej akcie vyhrabali záchranári krátko po polnoci z piatka na sobotu v obci Auffach v okrese Kufstein spod masy snehu telá manželského páru vo veku 60 a 61 rokov, ktorí sa vybrali na lyžovačku na vrchol Breiteggspitze.

Jeden muž vo veku 43 rokov zomrel po páde lavíny vo Vorarlbersku. Bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá chcela zlyžovať z vrcholu pohoria Knödelkopf cez neupravené svahy smerom do údolia k stanici lanovky. Po štarte druhého lyžiara sa však odtrhla masa snehu, ktorá ho strhla so sebou. Predtým, než ho úplne zasypalo, sa mu ešte podarilo aktivovať airbag na ruksaku. Napriek tomu, že sa ho do 20 minút podarilo vyslobodiť spod snehu, zomrel počas pokusov o oživenie ešte na mieste nešťastia.

Situácia v oblasti horských masívov Tirolska je aj v sobotu naďalej kritická a v platnosti zostáva - rovnako aj na nedeľu - tretí stupeň lavínovej výstrahy z piatich. Rudi Mair z centra lavínových výstrah v Tirolsku uviedol, že dve tretiny zo všetkých lavínových nešťastí sa stanú práve pri treťom stupni výstrahy, čo vypovedá o tom, aké nebezpečenstvo predstavuje.

Dodal, že lavíny môžu spustiť i jednotliví športovci a následne sa čoraz viac naberú na sile. Ako uviedol, jeho spolupracovníci sú momentálne v neustálom nasadení a vykonávajú i prieskumné lety, aby mohli nepretržite nanovo vyhodnotiť aktuálnu situáciu.