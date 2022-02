Brutálna smrť tehotnej ženy († 21): Počas pohovoru sa jej zaplietli do stroja vlasy, potom prišlo k najhoršiemu

Budúca mamička zomrela priamo počas pohovoru strašnou smrťou.

Ako informuje portál The Mirror, hrôzostrašná nehoda sa stala v Bielorusku v továrni na výrobu zváracích drôtov a elektród. Mladú ženu menom Umida Nazarova sprevádzali počas pohovoru po budove vedúci zamestnanci, pričom v jednom momente sa jej vlasy zaplietli do stroja, ktorý ju okamžite uväznil. Dlhé rozpustené vlasy sa jej následne omotali okolo krku a odtrhli jej kožu na temene hlavy.

„Podľa lekára mala poranené hrdlo. Vlasy sa jej omotali okolo krku a vtiahli ju do mechanizmu. Ak by jej neodtrhol pokožku hlavy, uškrtila by sa vlastnými vlasmi,“ priblížila jej zarmútená mama Olga. Iba 21-ročné dievča o 20 dní neskôr v nemocnici zomrelo po tom, čo sa ju od tejto desivej udalosti nepodarilo prebrať.

„Zamestnankyňa, ktorá jej ukazovala, ako zariadenie funguje, sa zastavila, aby urobila záznam do registra. Keď otočila hlavu, uvidela ženu, ktorá už ležala na podlahe v bezvedomí s vlasmi zamotanými do stroja,“ uviedol v stanovisku bieloruský vyšetrovací výbor.

Jej otec Dmitry poukázal na to, že v továrni museli byť porušené základné bezpečnostné pravidlá, inak by sa niečomu takému predišlo. „Vzali dva životy, bola v siedmom týždni tehotenstva. Videli, že má dlhé vlasy, prečo jej nedali niečo na zakrytie?“ vyčítal továrni. „Chcela sa stať matkou. Chceli sme osláviť jej svadbu a vyzdvihnúť vnuka alebo vnučku z nemocnice, nie toto. Toto som pre svoje dieťa nechcela,“ dodala matka dievčiny.