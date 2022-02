Všetko prezradil jediný detail! Takto zistila, že ju jej nápadník ťahá za nos

Vďaka mimoriadnej všímavosti si predom ušetrila zbytočne premárnený čas a veľké sklamanie.

Ako informuje portál LADbible, jedna používateľka zoznamovacej aplikácie prezradila, vďaka čomu rýchlo zistila, že na jej nápadníkovi niečo nesedí. Napriek tomu, že jej bol sympatický, len preto, aby sa nenamotala príliš rýchlo, snažila sa o sebe neprezradiť priveľa informácií. A zdá sa, že to bolo správne rozhodnutie, keďže ich románik skončil skôr, ako začal. Všetko len pre malý detail, ktorým boli hodinky od Apple.

Vo všeobecnosti na tom nie je nič zvláštne, pretože Apple hodinky nosí v tejto dobe veľké množstvo ľudí, avšak pre túto ženu to znamenalo okamžitú stopku. Jocelyn si totiž všimla, že správy od jej nápadníka nedostáva vo forme iMessage, ako to býva zvykom, keď vlastní niekto zariadenie od Apple. Naopak, prichádzali ako textové správy, ktoré sa takýmto štýlom posielajú vtedy, ak má druhá osoba telefón s Androidom.

A keďže na používanie hodiniek od Apple potrebuje človek vlastniť minimálne iPhone 6 alebo jeho novšie verzie, hneď začala mať opodstatnené podozrenie. Mladá žena sa rozhodla premeniť na detektívku a prehrabala sa viacerými fotkami tohto muža menom Myles. Jej misia sa stala úspešnou, akonáhle sa dopátrala k profilu iného muža, ktorého identitu používal práve jej nápadník.

O celej veci natočila Jocelyn na sociálnu sieť TikTok aj krátke video, v ktorom približuje, ako celá táto jej vyšetrovacia akcia prebiehala. „A čo to tu máme, instagramového modela z New Yorku. Muž, s ktorým mi vyšla zhoda, predstiera, že je niekto menom Myles, nie Ron, skutočný chlap, ktorý je na fotografiách,“ uviedla Jocelyn, ktorá zároveň poďakovala sama sebe za to, že do tohto začínajúceho romániku investovala minimum času a varovala aj ostatné ženy, aby si na podobných mužov dávali pozor.