Žena žije v neustálom strachu zo smrti: Jediný zlý pohyb môže znamenať odťatie hlavy

35-ročná Rachel Pighills z Worcestershire v Anglicku utrpela zriedkavé zranenie, keď ju udrel do hlavy ventilátor.

Ako píše The Sun, nešťastná nehoda spôsobila, že žena utrpela atlantoaxiálnu nestabilitu a bazilárnu invagináciu – život ohrozujúci stav, v ktorom jej lebka a mozog vkĺzli do chrbtice. Výsledkom je, že Rachel nemôže otáčať hlavou v určitých uhloch, pretože jej hrozí čiastočná dislokácia chrbtice. To by mohlo viesť k ochrnutiu alebo smrti v dôsledku vnútornej dekapitácie (pozn. red: dekapitácia – odťatie hlavy).

„Mnohé testy ukazujú rýchle zhoršovanie funkcie jej mozgového kmeňa, ktoré sa môže kedykoľvek úplne vypnúť. To by znamenalo mozgovú smrť,“ povedal Rachelin manžel Guy. V januári 2020 podstúpila operáciu okcipitálnej spinálnej fúzie, aby uvoľnila kompresiu z jej mozgového kmeňa a zlepšila kvalitu života. Chirurg pomocou tyčí a skrutiek pripevnil jej lebku k chrbtici a potom z lebky a chrbtice odstránil kúsok kosti, aby vytvoril viac miesta pre jej mozog.

Ale lekár, ktorý robil túto procedúru prvýkrát, zlyhal. „Kvôli tlaku na mozgový kmeň, ktorý všetko podvedome riadi, sú vysielané signály nesprávne,“ povedal Guy. „Jej tep sa môže zvýšiť zo 60 na 140 v jedinej sekunde. Signály sú zmätené. Nemá vôbec žiadny život, len lapá po dychu. V ideálnom prípade by potrebovala na dýchanie neinvazívnu terapiu, ale je to komplikované,“ dodal. Rodina doteraz na GoFundMe vyzbierala približne 64-tisíc dolárov (56-tisíc eur), ale na operáciu potrebuje 650-tisíc (568-tisíc eur).

„Zlomilo mi to srdce a som úplne bezmocný,“ dodal Guy. Jedinou Rachelinou nádejou sa zdá byť prelomová operácia Dr. Paola Bologneseho, jediného chirurga na svete, ktorý je pripravený vykonať ultrajemný zákrok. „Nič iné nebude fungovať. Mojou jedinou možnosťou je podstúpiť dekompresnú operáciu a čím skôr ju podstúpim, tým väčšiu šancu mám na úplné zvrátenie symptómov a úplné uzdravenie,“ povedala Rachel.

„Znamenalo by to, že nechám svoju dospievajúcu dcéru samú, ale ona chápe, aké je to vážne a ako mi to môže zmeniť život,“ dodala Rachel, ktorá svoj život opísala ako „nekončiaci strach z ochrnutia a smrti“. „Mám pocit, že nemôžem nič robiť. Chodím na pár hodín denne do práce, prídem domov a ľahnem si vodorovne na gauč. Nerobím nič iné,“ povedala s tým, že neustále používa krčnú ortézu a je pripútaná na invalidný vozík.

„Bohužiaľ, čas je teraz rozhodujúci, keďže Rachel zlyháva dýchanie a každý deň som svedkom jeho zhoršovania. Čím rýchlejšie dokážeme získať finančné prostriedky, tým väčšiu nádej máme na jej úplné uzdravenie. Sledovať, ako moja žena trpí a umiera pred mojimi očami, je ničivé. Naša dcéra sa neustále obáva, že jedného dňa príde zo školy domov a zistí, že mamu nadobro stratila. Všetko, čo Rachel chce, je prestať žiť v strachu zo smrti. Chce sledovať, ako naša dcéra vyrastá a jedného dňa byť hrdou mamou na jej svadbe,“ uzavrel Guy smutne.