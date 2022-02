V Austrálii zaplavilo dlhé úseky hlavnej diaľnice: Niektoré oblasti sú odrezané od zvyšku sveta

Na niektorých miestach viazne zásobovanie, pretože obchádzky sú dlhé aj niekoľko tisíc kilometrov, informovala stanica ABC. Stuartova diaľnica, ktorá spája severoaustrálsky prístav Darwin s mestom Port Augusta v Južnej Austrálii, je dlhá asi 2700 kilometrov. Zablokovaná je kvôli záplavám, ktoré postihli najmä región okolo mesta Glendambo.

Outback communities cut off by floodwaters are continuing to endure shortages of food and other essential supplies. In South Australia the Stuart Highway remains closed, with no word yet on when the key road artery will reopen. https://t.co/VZ3A1cHvFd #7NEWS pic.twitter.com/RHnxYxJlsd