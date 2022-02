Misia so rozbiera: Do Nemecka prileteli prví americkí vojaci, ich cieľ je jednoznačný

Do Nemecka prileteli zo Spojených štátov prví americkí vojaci, ktorí v čase rastúceho napätia okolo Ukrajiny posilnia východné krídlo Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok to oznámilo velenie americkej armády v Európe (US EUCOM). TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

"Vojaci z 18. výsadkového zboru dnes prišli do Wiesbadenu," uviedol hovorca US EUCOM vo vyhlásení s tým, že americké sily zriadia v Nemecku veliteľstvo na podporu zhruba 1 700 výsadkárov, ktorí budú nasadení v Poľsku. "Toto sú prví z vojakov, ktorí prídu do Európy po oznámení Pentagónu o presune ďalších síl zo Spojených štátov do Európy na podporu našich spojencov v rámci NATO," píše sa ďalej vo vyhlásení. Americký prezident Joe Biden v stredu oficiálne odsúhlasil nasadenie ďalších takmer 3 000 vojakov do Nemecka, Poľska a Rumunska. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že táto misia sa uskutočňuje v rámci podpory krajín NATO vo východnej Európe. Prípravy na príchod vojakov: Do Poľska už prúdi americké armádne vybavenie Podľa Pentagónu bude do Rumunska vyslaná letka Stryker s približne 1000 mužmi, ktorá sa momentálne nachádza v nemeckom meste Vilseck, zatiaľ čo približne 1 700 príslušníkov ozbrojených síl, najmä z 82. výsadkovej divízie, bude premiestnených zo základne Fort Bragg v Severnej Karolíne do Poľska. Okrem toho by sa malo z Fort Bragg do Nemecka presťahovať ďalších 300 vojakov. Zo strany USA ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných záruk.