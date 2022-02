Najväčšia afganská pornohviezda má zo života peklo: Strach o život, ohrozuje ju vlastný otec!

Najznámejšia afganská pornohviezda sa len tak niečoho nezľakne. Podľa jej slov práve jej výstredné zamestnanie jej v živote dodáva veľa odvahy, avšak jedným dychom dodáva, že to nemala v živote jednoduché. Hrozné, čím si prešla.

Ako uvádza portál New York Post, 28-ročná Yasmeena Ali v rozhovore otvorene prehovorila o rizikách, ktoré podstúpila pri vykonávaní sexuálnej práce po tom, ako zanevrela na svoje náboženstvo a opustila rodinu. „Keď som prvýkrát začala pracovať v tomto odvetví, bola som prekvapená, ako dobre sú ženy zaplatené v porovnaní s ich mužskými kolegami. Ženy v iných odvetviach s vyššou kvalifikáciou a skúsenosťami často nedostávajú rovnakú výplatu alebo rešpekt ako ich mužskí kolegovia,“ priznáva Yasmeena.

Yasmeenine videá na stránke pre dospelých si priemerne pozrie viac ako 9 miliónov ľudí. Pre bývalú moslimku, ktorá teraz žije na Slovensku, to však spočiatku vôbec nebolo med lízať. Začiatkom 21. storočia emigrovala so svojou rodinou so Spojeného kráľovstva, kde to však tiež nemala ľahké a otvorene hovorí, že sa cítila byť dusená, keď vyrastala v prísnej moslimskej domácnosti. Ako tínedžerka utiekla od rodiny, zoznámila sa s fotografom Davidom Cohenom, vzdala sa náboženstva a dala sa na dráhu v pornopriemysle.

V roku 2020 sa Yasmeena dostala na titulky po tom, čo jej otca a sesternicu zatkli za údajné sprisahanie s cieľom zabiť ju, pretože „zneuctila rodinu“ tým, že sa dostala do porna. Otec Mohammed Patman a sesternica Darya Khan Safi boli vraj tiež pobúrení, že sa vydala za Žida. V auguste 2018 údajne jej otec priletel na Slovensko a „aktívne hľadal“ Yasmeenu. Nájomný vrah údajne uviedol, že pornohviezdu zabije za 70 000 dolárov. Obaja sú teraz v procese vydania na Slovensko.