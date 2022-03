Televízna šou z Japonska má poriadne grády, toto by nikto nepredýchal: Ženu vystrašili takmer na smrť!

Japonské televízne show nemajú zábrany v ničom a svojich účinkujúcich dokážu poriadne vystrašiť. Svedčí o tom aj video zo skrytej kamery. Žena v kľude nastupovala do výťahu, keď sa pod ňou zrazu prepadla podlaha. Tým to však nekončilo. Okrem toho, že žena padla do diery skĺzla po šmykľavke, ktorá bola pod výťahom pripravená a dopadla na mokrú podložku. Takýto záver by veru nikto nečakal a isto by z toho nikto ani nebol nadšený.